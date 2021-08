Nem mindegy, hogyan kezeljük a sebeket

A maradandó hiperpigmentált hegek kialakulása speciális fényvédőt is tartalmazó, a bőr regenerálódását elősegítő dermokozmetikumok használatával elkerülhető. Ugyanilyen fontos a gyermekek bőrének védelme is; a nyári hónapokban ugyanis megszaporodnak az apró balesetek, így a sebkezelés is nagyobb hangsúlyt kap.

A bőrünk folyamatos veszélynek van kitéve

Bőrünk elsődleges célja, hogy meggátolja, hogy a körülöttünk lévő számtalan kórokozó a szervezetünkbe jusson és különféle megbetegedéseket okozzon. A kívülről jövő hatásokkal szemben a bőr az első akadály, így nyújt számunkra állandó védelmet. Elhatárol és megóv bennünket a külső, támadó hatásoktól, ezért nem meglepő, hogy időről időre kisebb nagyobb sérüléseket kell elszenvednie.

A seb ellátása során a legelső lépés minden esetben a fertőtlenítés. Fotó: iStock

Ezekben az esetekben nemcsak védekezőképessége gyengül meg, hanem a szépsége is sérül, ezáltal pedig fokozottabb védelemre lesz szüksége. Mind a sebek kezelésekor, mind pedig a bőr regenerálódásánál szem előtt kell tartanunk, hogyan kerülhetjük el a hegesedést, ezáltal pedig a maradandó bőrkárosodást.

A nyári szünetben történik a legtöbb baleset a gyerekekkel, sajnos kevesen tudják, de a sebkezelés során különösen fontos a megfelelő fényvédelem, különben maradandó nyomok maradnak a bőrön. Hogyan kezeljük a nyári sebeket?

Bőrünk könnyen kiszáradhat, kisebesedhet, lehorzsolódhat, a kisebb sérülések során pedig sebek alakulhatnak ki. Itt fontos megemlíteni a csípéseket, az égési, a vágott, valamint a metszett sebeket, az esetleges vakarás okozta további sérüléseket, a kisebb bőrgyógyászati vagy sebészi beavatkozás folyamán irritált bőrt, a lézeres- és sugárkezelést, valamint a tartós szőrtelenítést is, melyek mind-mind befolyásolhatják bőrünk milyenségét és minőségét.

Függetlenül attól, hogy a bőrsérülést mechanikai behatás vagy éppen hőhatás okozta, a seb ellátása során a legelső lépés minden esetben a fertőtlenítés kell, hogy legyen, majd az érzéstelenítés, a steril környezet kialakítása, a felülfertőződés elkerülése, végül pedig a nyugalomba helyezés következik a megfelelő sebkezelés és a gyógyulás elősegítése érdekében.

Hogyan kezeljük a friss hegeket?

Az alapos sebkezelés után nem szabad megfeledkezni a megfelelő fényvédelemről sem, legfőképpen nyáron, amikor a napfény hatására a sérült területek pigmentálódhatnak és maradandó hegek alakulhatnak ki. Ilyenkor különösen jó szolgálatot tehetnek azok a készítmények, amelyek az UVA és az UVB sugarak ellen is védenek, valamint segítik a bőrregenerálódást a sebgyógyulás minden szakaszában.

Ezek a kozmetikumok nemcsak, hogy távol tartják a kórokozókat az érzékeny felületektől, de nyugtatják is a sérülések helyét, környékét. Ha pedig a kiválasztott krémek arginint, glutamint, omega-3-zsírsavakat, esetleg további nyomelemeket, mondjuk cinket, rézt és vitaminokat is tartalmaznak, még inkább elősegíthetik a sebgyógyulást.

Hogyan kezeljük a gyermekek sebeit?

Nem meglepő, hogy a gyerekek esetében a nyári szünet idején történik a legtöbb baleset. Ilyenkor ugyanis a gyerkőcök szabadabbak és óvatlanabbak, a jó idő és a változatos programok hatására pedig a szokásosnál is felszabadultabbak. Az iskolai szünet alatt számtalan sérülés szerezhető be akár a játszótéren, akár a nyaralás során, vagy éppen otthon. A nagy lazaságban pedig sok esetben a megfelelő sebkezelésre sem fordítunk elég figyelmet. Kevesen tudják például, hogy a sebkezelés során különösen fontos a megfelelő fényvédelem is, ha nem akarjuk, hogy maradandó nyomok maradjanak a bőrön.

Sport- és egyéb sérülések esetén a szervezet automatikusan beindítja a gyógyulási folyamatot, a megfelelő sebkezelés pedig nemcsak támogatja, de fel is gyorsítja ezt. Ma már léteznek olyan készítmények, amelyek nemcsak védik a sebeket a külső hatásoktól, hanem serkentik is a gyógyulási folyamatot, azaz elősegítik a sérülések gyors regenerálódását. A gyerekek sebkezelésénél is az a legfontosabb, hogy ezen öngyógyító mechanizmus után ne maradjanak a bőrön esztétikai problémát okozó hegek.

Más termék kell a nedvedző, és más a már hegesedő sebekre

A seb szabadon hagyása, valamint a hagyományos kötszerek és sebtapaszok használata var kialakulását eredményezi, amely pedig könnyen hegekké fejlődhet. A seb felszíne hamar kiszárad, majd pedig elhal, ami komoly varképződéssel jár és akadályozza a gyógyulást. Ha ugyanis a hámosodás megszűnik, a seb nehezebben és csúnyábban záródik be. Ezzel szemben a sejtek nedves környezetben igencsak jól fejlődnek, gyógyulnak. Ezért fontos, hogy a sebkezelő készítményben található hidratáló összetevők (glicerin, hialuronsav) segítségével biztosítsuk a nedves sebkörnyezetet. A nedvedző sebekre (kifakadt hólyagok, bárányhimlő) érdemes olyan készítményt használni, amelyben abszorbensek, nedvszívó anyagok találhatók (szilícium-dioxid, cink-oxid, magnézium-szilikát), amelyek felszívják a váladékokat és sebnedveket.

A megfelelő sebkörnyezet biztosítása mellett fontos, hogy olyan sebkezelő készítményt válasszunk, amely megakadályozza a baktériumok elszaporodását, enyhíti a diszkomfortérzést, továbbá csillapítja a vakaródzási ingert, ami a gyermekek esetében kiemelten fontos.