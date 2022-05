Öt tipp a ráncosodás megelőzésére

Szokjunk le a dohányzásról!

"A cigarettázás a legrosszabb dolog, amit a testünkkel, így a bőrünkkel is tehetünk" - magyarázta dr. Deborah Wattenberg New York-i bőrgyógyász. Csak egy ok a leszokáshoz: a nikotin és a dohányban található többi vegyület tönkreteszi a bőrben található elasztint, így ráncosodáshoz vezet. A cigaretta az oxigén áramlását is akadályozza, ez okozza a csúnya, szürkés arcbőrt. Még a ritka dohányzás is ráncokat hoz létre a száj körül.

Egyes rossz szokások könnyen nyomot hagyhatnak bőrünkön

A bor, a cukorka és a kávé öregítik a bőrt

Akármennyire szeretjük a koffeint, az alkoholt és az édességet, ezek mind rosszat tesznek a bőrrel. "Az alkohol és a koffein vízhajtóként működnek, így a folyadékveszteség miatt bőrünk fonnyadttá válik és kiszárad. A gyorsételek sok tartósítószert tartalmaznak, amelyek hasonló következményekkel járnak" - mondta Wattenberg. Ezért, aki sok alkoholt vagy koffeint fogyaszt, ne feledkezzen el a folyadékpótlásról. Normál esetben napi hat-nyolc pohár vizet kell innunk, ám aki szeret kávézni és borozni, jól teszi, ha ennél is többet fogyaszt.

Az alváshiány kiül az arcra

Hiába hisszük, hogy napi hat óra alvás elég nekünk, a bőrünk elárulja az igazságot. Ha nem alszunk eleget, szervezetünkben a kortizol nevű stresszhormon szabadul fel, ami zsíros bőrhöz, pattanások kialakulásához, így kevésbé vonzó külsőhöz vezet.

Szabaduljunk meg a pattanásoktól

Ha megjelenik néhány pattanás, ne kezdjük el agresszíven nyomkodni őket. A pattanásos bőr általában nem az ápolatlanság, hanem a hormonok következménye. Durva dörzsölés helyett használjunk inkább bőrbarát arctisztítókat, mint amilyen a szalicilsav. A nyomkodással csak beljebb nyomjuk a bőrbe a baktériumokat, amely gyulladást is okozhat.

Használjunk elegendő naptejet

Legyen akár nyár vagy tél, fényvédelemre egész évben szükségünk van. Ne feledjük, hogy akkor is leéghetünk, ha jeges-havasra fordul az idő, mivel a nap sugarai ilyenkor visszaverődnek, ezért ekkor se feledkezzünk meg a naptej használatáról.