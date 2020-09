Így ápoljuk a száraz bőrt a lábainkon

Ahogy csökken kint a hőmérséklet, úgy tekerjük egyre feljebb a fűtést otthonunkban, és bár a melegbe hazaérkezni kellemes érzés, a bőrünket ez borzasztóan szárítja. További rossz hír, hogy ugyanilyen rossz hatással van rá a forró fürdő vagy zuhany is. Ennek köszönhetően ősztől tavaszig még az is találkozhat a száraz sarkak és térd problémájával, akinek egyébként nem száraz a bőrtípusa. Ha viszont megfogadjuk a következő tanácsokat, egész évben pihe-puha és egészséges marad a lábunk, lábfejünk bőre anélkül, hogy ellátogatnánk a pedikűröshöz.

Miért fontos meggátolni a bőr kiszáradását?

A szárazság hátterében az áll, hogy a bőr nem képes megőrizni a normális nedvességtartalmát. Ennek következményeként veszít rugalmasságából, és ha elhanyagoljuk a problémát, a felszíne érdessé válik, ami nemcsak esztétikailag zavaró. Az ezzel járó állandó feszülés és viszketés kellemetlen érzés, de ennél is nagyobb baj, hogy a bőr nem tudja megfelelően ellátni barrier, vagyis védőréteg szerepét sem. Ha pedig kirepedezik, az komolyabb egészségügyi gondok forrása is lehet, mivel fertőzésekhez vezethet.

Változtassunk szokásainkon

Mindenekelőtt törekedjünk arra, hogy kiiktassuk azokat a tényezőket, amelyek csökkentik bőrünk hidratáltságát. Minimalizáljuk az alkohol- és kávéfogyasztást, mert ezek vizet vonnak el a szervezetünkből, ezáltal belsőleg szárítják a bőrünket. Nem lehet eleget ismételni, hogy ugyanezen okból mennyire fontos az elegendő folyadékbevitel: igyunk meg naponta legalább két liter szénsavmentes ásványvizet.

Ősztől tavaszig a láb ápolása különösen fontos. Fotó: Getty Images

Szerezzünk be otthonra egy páratartalom-mérőt, és ha azt látjuk, hogy az érték 50 százalék alá esik, akkor tekerjük lejjebb a fűtést, illetve használjunk valamilyen párásító eszközt. Az az ideális, ha 50-60 százalék között tartjuk lakásunk páratartalmát. Tisztálkodáshoz ne forró vizet engedjünk, és a kádfürdővel szemben részesítsük előnyben a zuhanyzást. A törölközővel pedig ne dörzsöljük a bőrünket túlságosan, inkább óvatos mozdulatukkal itassuk fel a vizet, a lábunkról is. Közvetlenül ezután krémezzük be magunkat tetőtől talpig, hogy segítsük helyreállítani és megőrizni bőrünk nedvességtartalmát.

A száraz sarkak ellenszere: urea

Mivel a talpunkon vastagabb a bőr, mint a testünk más részein, azt tapasztalhatjuk, hogy a szokásos testápolónk itt kevésnek bizonyul. Ezen a területen intenzívebb hidratálásra van szükség, amelyet magasabb hatóanyagtartalmú, speciálisan a láb ápolására kifejlesztett krémekkel érhetünk el. Ilyen hidratáló összetevő például az urea, amely természetes formában is megtalálható a bőrünkben, de bőrszárazság esetén pótolni kell. Kétféleképpen is hozzájárul a bársonyos tapintású bőrhöz: egyrészt megköti a vizet a szarurétegben, másrészt lebontja az elhalt hámsejteket, így segít felpuhítani az elszarusodott, berepedezett felszínt. Testápolókban és kézkrémekben általában 2-5 százalékos arányban alkalmazzák, de lábápoló készítmények közül érdemes a 10 százalék ureatartalmút választani.

Megelőzésképpen masszírozzuk be ápoló krémmel a lábunkat esténként, ha pedig már kiszáradt a bőrünk, reggel is alkalmazzuk. A hidegebb hónapokban a térdünk bőre is hajlamosabb lehet a kiszáradásra, ezért ha szükségesnek látjuk, ide is kenhetünk belőle. Az ureát és más természetes hidratáló faktorokat magasabb arányban tartalmazó termékek tartós használata képes megszüntetni még a súlyosan berepedezett sarkak problémáját is. Ezen a folyamaton gyorsíthatunk, ha lefekvés előtt vastagabb réteget viszünk fel a krémből, majd vékony pamutzoknit húzunk rá, és így alszunk. Ismételjük meg ezt 3-4 napon keresztül, és meglátjuk, utána sokkal puhább léptekkel kelhetünk fel az ágyból.