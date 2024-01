A későn felfedezett vagy kezeletlen cukorbetegség neuropátiát, azaz fájdalommal és érzészavarral járó idegkárosodást válthat ki. Ez elsőként a lábujjak hegyén okoz tüneteket, később azonban átterjedhet a lágyrészekre vagy akár a csontra is. A neuropátia miatt a betegek nyomás-, illetve fájdalomérzékelése is sérül, lábuk pedig fokozottan sérülékennyé válik – magyarázta dr. Polyák Annamária endokrinológus-diabetológus, a Cukorbeteg Központ szakembere.

Elengedhetetlen, hogy cukorbetegként nagy figyelmet fordíts lábaid ápolására. Fotó: Getty Images

Egy rossz cipő is komoly bajt okozhat

A gyakorlatban mindez azt jelenti, hogy egy véletlenül felgyűrődött zokni, vagy akár egy szorosabb cipő miatt is nehezen gyógyuló seb jöhet létre, amely könnyen elfertőződhet, és végzetes következményekkel járhat. Mivel ezek a bőrelváltozások az érzőidegek károsodása miatt fájdalom nélkül jelentkezhetnek, sokáig észrevétlenek maradhatnak.

A cukorbetegek körében nagyon gyakoriak a láb deformitásai – például az ujjak torlódása, a bütyök, a kalapácsujj, illetve a körmök eldeformálódása –, valamint érszűkület is gyakrabban alakul ki náluk. A diabétesz ugyanis az érfalak elmeszesedését okozhatja a kis erek falaiban, emiatt ezek könnyen, kisebb nyomásra is megsérülhetnek.

A cukorbeteg láb esetében a bőrfertőzések – bőrgomba, körömgomba, orbánc – is rendszeresek lehetnek. Ennek elsősorban az az oka, hogy a beteg védekezőképessége romlik. Mindezen elváltozások pedig nemcsak a beteg életminőségét rontják, de akár a lábujjak vagy a láb amputációjához is vezethetnek, a szövődmények ráadásul a páciens életét is veszélyeztethetik. Ezért rendkívül fontos, hogy a cukorbetegek felfigyeljenek a diabéteszes láb tüneteire – figyelmeztetett Polyák doktornő.

Ezekre figyeljen a diabéteszes

Bőrelváltozások – A cukorbetegeknek tudatosan és rendszeresen át kell vizsgálniuk lábaikat mindennap. Ha valamilyen sebet, bőrpírt, bőrelváltozást – például vízhólyagot, tyúkszemet vagy bőrkeményedést – vesznek észre a lábukon, haladéktalanul forduljanak orvoshoz, vagy a cukorbeteg láb gondozásában nagy tapasztalatokkal rendelkező gyógypedikűröshöz. Alaposan meg kell nézni a talpat, a sarkat és a lábujjak közti területeket is.

Lábbeli és zokni – Cukorbetegként különösen fontos, hogy a zoknik puhák, gumírozás és varrás nélküliek, illetve megfelelő méretűek legyenek. A túl nagy vagy túlságosan szoros, varrt végű, szakadt vagy lyukas zokni felgyűrődhet, kidörzsölheti a lábat és a lábujjakat, esetleg vérhólyagot okozhat, amely akár életveszélyes fekéllyé is alakulhat. Hasonlóan nagy figyelmet kell szentelni a lábbeli kiválasztására is: a beteg viseljen kényelmes cipőt, amely nem szorít, valamint szükség esetén használjon kényelmes, speciális talpbetétet is.

Tapasztalataim alapján mondhatom, hogy akár a lábunkat is megmentheti, ha a cipőnket minden alkalommal átvizsgáljuk, mielőtt felvennénk. A felfeslett varrás, felgyűrődött bélés és talpbetét kidörzsölheti a lábat és sebeket okozhat. Minden cipőfelvétel előtt győződjünk meg arról is, hogy a cipő belsejében nincs kavics” – tanácsolta a szakértő.

Lábápolás – A cukorbeteg láb ápolását naponta és nagy gondossággal kell végezni. A lábmosáshoz langyos víz használata ajánlott, az lábak áztatása azonban kerülendő. Legalább ilyen lényeges a körültekintő törölközés, szárítás is, különösen ügyelve az ujjközökre. A diabéteszes láb ápolására készült speciális lábápoló készítményekkel megakadályozható a bőr kiszáradása. A lábujjak közötti részeken pedig gombásodást megelőző vagy fertőtlenítő készítmények alkalmazását javasolja a szakértő.

„A cukorbeteg láb rendkívül összetett jelenség, amelynek gyógyításához és kezeléséhez több szakorvos együttműködő munkája szükséges. Kulcsfontosságú a megelőzés. Aki cukorbeteg, az fokozottan figyeljen a lábára, hogy megelőzhetőek legyenek a szövődmények” – emelte ki dr. Polyák Annamária.