A testünket kívülről borító hámréteg igen vékony, megközelítően 0,2 mm vastag, a szemek körül a legvékonyabb. A hám alatti, körülbelül 3 mm vastag irharéteg talán a legfontosabb a bőr funkciója és esztétikai megjelenése szempontjából, itt találhatóak a kötőszöveti sejtek, a rugalmasságot adó kollagén és az elasztin is. Sajnos ezek mennyisége a húszas éveinktől kezdve csökkenni kezd, ezért időben gondolnunk kell a bőr fiatalosságának megőrzésére!

Protein- és vitamingazdag étrend

Vitaminpótlás A vitaminok nélkülözhetetlenek szervezetünk számára, előállítani azonban nem tudjuk őket, így más módon kell pótlásukról gondoskodnunk, azaz a táplálékkal kell bevinni azokat.

A fehérjében gazdag ételek (fehér húsok, tojás, tejtermékek, dió, szójabab) segíthetnek elasztint és kollagént termelni. Proteint por formájában is magunkhoz vehetünk, ez leginkább a testépítők kedvelt izomépítő, feszesítő étrend-kiegészítője. Kollagén nem termelődik C-vitamin nélkül, ezért igyekezzünk minél több természetes C-vitamint fogyasztani gyümölcsökből, paprikából, savanyú káposztából. Ha belsőleg építkezünk, a lizyn nevű aminosavat sem hagyhatjuk ki, amely nemcsak a bőrünket, hanem a szervezetünk minden sejtjét feltölti. Erre jó forrás a tejtermékek, különösen a parmezán sajt, a tőkehal, a szardínia. Egy kutatás szerint a lysyl-oxidáz nevű rézenzim alapvető a kollagén és elasztin kereszt-összekapcsolásában, amely az erős, rugalmas kötőszövet alapja. Rezet nyerhetünk ki a tengeri állatokból, májból, valamint az olajos magvakból, lencséből. Amennyiben nem fogyasztunk húst, válasszunk jó minőségű étrend-kiegészítőt!

Szaunázás után a tápláló pakolásokat is sokkal könnyebben beszippantja a bőr. Fotó: iStock

Vízpótlás

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy inni kell! A megfelelő mennyiségű vízfogyasztás a bőrünkre is jó hatással van, a kiszáradás ugyanis sérülékenyebbé, rugalmatlanabbá teszi a bőrsejteket. Kerüljük a dehidratáló italokat (kávé, alkohol) és az ilyen kozmetikai készítményeket (alkoholtartalmú tonik, krémek).

Szauna, pakolások

A szaunázás méregteleníti a szervezetet, a bőrön keresztül "tolja ki" a salakanyagot, már csak ezért is hasznos, ha különösen télen beülünk vagy a száraz svéd szaunába, vagy a gőzbe. Ha van rá mód, a szaunából kilépve jégkockával dörzsöljük át testünket, ha erre nincs lehetőség, akkor a hideg vizes zuhannyal is remekül edzhetjük bőrünket, felpezsdítve ezzel a vérkeringést. Jó, ha tudjuk, hogy szaunázás után a tápláló pakolásokat is sokkal könnyebben "beszippantja" a bőr, ezért érdemes magunkkal vinni a bőrtípusunknak megfelelő házi pakolást vagy kedvenc készítményünket!