Bőrpír elleni termékek: mit tudnak?

Bőrpír számos okból kialakulhat, ezek között pedig komoly betegségek is vannak. Leggyakrabban azonban száraz, érzékeny bőrünk miatt küzdünk bőrpírrel. Akadnak olyanok is, akiknek ennél egy fokkal nehezebb, mert nemcsak érzékeny, száraz bőrrel, de esetleg sérült bőrbarrierrel (stratum corneum) is küszködnek, azaz kültakarójuk nem megfelelően teljesíti védő funkcióját a külső környezeti hatásokkal szemben. Ilyenkor az is előfordulhat, hogy olyan anyagok, állapotok okoznak gyulladást az epidermiszben, amelyeket egy egészséges bőrbarrierrel rendelkező ember könnyedén tolerálna. Az ilyen gyulladások első stádiuma a bőrpír, melyet később komolyabb tünetek kialakulása is követhet. A teljesség igénye nélkül bőrpírt okozhatnak az alábbi betegségek is:

rosacea (kuperózis)

atópiás dermatitisz

seborrhoeás dermatitisz

pikkelysömör (pszoriázis)

allergia

övsömör

lupus

Sézary-szindróma

Sokakat érintő betegség

A fent felsorolt betegségek közül leginkább a rosacea az, amely viszonylag hosszú időn át klasszikus bőrpír formájában jelentkezik. A kor előrehaladtával azonban férfiak és nők is mind többen tapasztalják meg, hogy a kezdeti bőrpír erősödik, s főképp az orcák, az orr, a szemöldökök közötti részeken, az áll területén kivörösödik a bőr, és nemcsak akkor, ha zavarba jönnek, vagy ha hideg van. Akad ugyan, aki világ életében pirulós volt, és csak évtizedek múltán érte el azt az állapotot, hogy nem rohamszerűen jön rá a pirulás, hanem „úgy is marad”. Másoknál néhány év alatt kialakul a kuperiózis, melynek hátterében eddig még nem sikerült a kutatóknak pontos okokat feltárni.

Segítünk eligazodni a bőrpír elleni készítmények hatóanyagai között. Fotó: Getty Images

A rózsaszerű piros foltok kezdetben egyre gyakrabban jelennek meg, például hideg, szeles időben, fűszeres ételek, alkoholos italok fogyasztása után. A jelenség mindezek mellett a magas vérnyomással, emésztőrendszeri betegséggel élőknél még gyakoribb, nőknél a változókor is kiválthatja. A kis értágulatok az idő előrehaladtával állandósulnak, az érintett terület pedig nő. Későbbi stádiumban ezek a teleangiectasiák begyulladhatnak, majd ezt követhetik a faggyúmirigyek gyulladásai is, melyeket jellemzően egy, az arcbőrön élősködő atka, a demodex folliculorum okoz. Ezzel kapcsolatban további részletek korábbi cikkünkben olvashat.

Hogyan enyhíthető a bőrpír?

Akármi is okozza a bőrpírt, mindenki egyre vágyik: enyhíteni vagy megszüntetni a tüneteket. Szerencsére nagyon sokféle krém, szérum, lemosó és toner kapható már hiperérzékeny, sérült, kipirosodott bőrre. Ám, ami előny, úgy hátrány is lehet, a termékek széles skálája ugyanis megnehezítheti a döntést. Ennyiféle hatóanyag közül vajon melyik mit tud? És ami a legfontosabb, melyik használhat nekünk?

Ezért fontos az egészséges bőrbarrier

Bár több tucatnyi bőrpír enyhítésére is képes kozmetikai összetevő létezik, általánosságban elmondható, hogy ezek a bőrpír enyhítésére szánt termékek és hatóanyagaik több fronton veszik fel a harcot. Jellemzően egyszerre csökkentik a gyulladást, nyugtatják az irritált bőrt és javítják a bőrbarrier funkcióját. Mielőtt azonban elmélyülnénk a hatóanyagok tanulmányozásában, vessünk egy futó pillantást arra, mit is érdemes tudni még a bőrbarrierről.

Ezt a bőrsejtekből álló kültakarót lipidek, például keramidok, koleszterin és szabad zsírsavak keveréke tartja össze. Szabályozza a többi között a testhőmérsékletünket és azt is, hogy mennyi vizet veszünk fel a környezetünkből, illetve mennyit párologtatunk el. Ha csökken a lipidek szintje, akkor több víz távozik a bőrünkből, illetve több irritáló anyag juthat be, ez pedig a bőr kipirosodását és helyi gyulladásokat okozhat.

Ha tehát szeretnénk javítani bőrünk általános állapotán, és csökkenteni annak irritációját és a bőrpírt, akkor bizony a bőrbarrier helyreállítását kell célul kitűznünk, mégpedig lipidek pótlásával, illetve az egyensúly helyreállásáig a bőr közvetlen hidratálásával. Az alábbiakban összegyűjtöttünk 10 bőrápoló összetevőt, ami csökkentheti a bőrpírt.

Niacinamid

A niacinamid vagy B3-vitamin azáltal segít bőrünk helyreállításában, hogy növeli a lipidszintet a corneumban, így csökken a bőrből elpárolgó víz mennyisége, javul az általános hidratáltság. A niacinamid ráadásul egy erős antioxidáns, melynek gyulladáscsökkentő hatása is van, a pattanások elleni küzdelemben is érdemes tehát bevetni. Klinikai vizsgálatok szerint már négy héten át napi négyszeri használattal javul tőle a bőrbarrier funkciója, javul a bőr hidratáltsága és csökken az arc pirossága.

Keramidok

A keramidok a hidratálók népszerű összetevői, mivel képesek javítani a bőr hidratáltságát és csökkenteni a gyulladást. Kutatások megállapították, hogy a bőrben a keramidok szintjének növelésével jelentősen csökkennek a gyulladásos bőrbetegségek, mint az akné vagy a rosacea tünetei. Kutatások szerint a keramidok javítják a bőrgát funkcióját, csökkentik a bőrből elveszített víz mennyiségét, ezáltal növelik a bőr hidratáltságát. Hosszú ideig tartó alkalmazásuk enyhíti a bőrpírt is.

SymSitive

Míg az előző két hatóanyag neve akár ismerős is lehetett, a SymSitive talán nem mond semmit, viszont biztosan meg fogjuk jegyezni ezt az újfajta, innovatív hatóanyagot. Ez az összetevő ugyanis sejtkommunikációs szinten működik, közvetlenül kapcsolódik a neuro-receptorokhoz, így érzékenységszabályozóként, közvetlenül a probléma forrásánál nyújt aktív segítséget, ami gyors megkönnyebbülést jelent az érzékeny bőrnek. Csökkenti továbbá a sejtmembrán kalciumáramlását, javítja a bőr toleranciaküszöbét és szinte azonnal enyhíti az égő, szúró érzést.

Licochalcone A

Ez egy olyan természetes összetevő, amelyet az édesgyökér egyik fajtájából nyernek ki. Gyulladáscsökkentő és antioxidáns tulajdonságai révén csillapítja az irritációt, csökkenti a bőrpírt. Vizsgálatok alapján az aknés, atópiás és a napégést szenvedett bőr tüneteit is képes enyhíteni. Kísérletek során bizonyították már ennek a természetes fenolnak az antimaláriás, rákellenes, antibakteriális és antivirális hatását is.

Centella Asiatica

A Centella Asiatica, avagy ázsiai gázló nevű növény kivonata népszerű összetevője a koreai szépségápolási termékeknek változatos bőrelőnyei miatt, beleértve antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatásait is. Ez az összetevő azt is bizonyította, hogy javítja a pattanásokkal kapcsolatos bőrpír megjelenését. Emellett növeli a bőr hidratáltságát, antioxidáns tulajdonságai révén pedig csökkenti a gyulladást és az irritációt. Kutatások bizonyították hatékonyságát az atópiás dermatitisz kezelésében is.

Citokininek

A citokininek vagy növényi hormonok viszonylag ismeretlen és alulértékelt bőrápoló összetevők, amelyek antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatásúak. A kutatások azt sugallják, hogy a citokininek javítják a bőrgát funkcióját azáltal, hogy csökkentik a bőrön keresztül elveszített víz mennyiségét és növelik az általános hidratációt. Ezen túlmenően a vizsgálatok alapján hosszú távú használatuk képes a bőrpír csökkentésére.

C-vitamin

Bár számos vitaminos krém létezik, még mindig sokan nincsenek azzal tisztában, hogy a C-vitamin nemcsak a megfázás elkerülése miatt nélkülözhetetlen a szervezetünk számára, hanem például a kollagéntermeléshez is. Emellett szerepet játszik a lipidek, különösen a keramidok bőrgáton belüli létrehozásában és fenntartásában. Ez azt jelenti, hogy közvetett módon elősegíti a bőr hidratáltságának fenntartását is. Továbbá egyes kutatások azt találták, hogy a C-vitamin bizonyos formái csökkenthetik a pattanásokkal járó gyulladást és bőrpírt. Más vizsgálatok kimutatták, hogy a C-vitamin csökkentheti az arc vörösségét, valamint a látható ereket, ha 6 hétig legalább naponta használják.

Csiganyálka

A csigamucin vagy csiganyálka egy másik népszerű összetevője a koreai arcápolási termékeknek, mert több, a bőr számára előnyös összetevőt tartalmaz, beleértve az allantoin-hialuronsavat és a glikolsavat. Egy klinikai vizsgálat szerint a csigamucin 90 napos kezelés után 91 százalékkal tudta növelni a bőr hidratáltságát, sőt akár a sebek gyógyulását is képes felgyorsítani.

Azelainsav

Az azelainsavat antioxidáns, antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatása miatt gyakran alkalmazzák gyulladásos bőrbetegségek, például pattanások és rosaceák kezelésére. Közismert, hogy képes az arcpír csökkentésére, amelyet több klinikai vizsgálat is megfigyelt. Egy tanulmány megállapította, hogy az azelainsav naponta kétszer alkalmazva 56 százalékkal csökkentette az arcpirosságot.

Aloe vera

Végül, de nem utolsó sorban következzen egy, talán a legtöbb ember által ismert összetevő, az aloe vera, melynek kivonatát régóta alkalmazzák a napégés és más égési sérülések kezelésére, valamint az irritált bőr megnyugtatására. A csigamucinhoz hasonlóan az extraktum számos hasznos összetevőt tartalmaz, köztük A-, C- és E-vitamint, szaponinokat és aminosavakat.