Helyes arcápolás 20-30-40-50 évesen

"Húszévesen olyan az arcod, amilyennek a természet teremtette. De rajtad múlik, hogy milyen lesz ötvenévesen" - a híres divattervező, Coco Chanel mondása valóban örökérvényű. Talán azzal még kiegészítenénk, hogy bizony, már a 20-as éveinkben, főképp annak második felében járva érdemes megalapoznunk arcunk szépségének és fiatalosságának megőrzését azáltal, hogy egy jó és rendszeresen elvégzett szépségápolási rutint vezetünk be.

Húszévesen még hajlamosak vagyunk elhanyagolni a rendszeres arcápolást. Fotó: Getty Images

20 évesen: alapos tisztítás, könnyed ápolás

Ha még nem tudjuk, hogy pontosan milyen is a bőrünk összetétele, akkor 20-as éveinkbe lépve az egyik legfontosabb lépés, hogy meghatározzuk azt. (Bőrtípustesztünkért kattintson ide.) Ha pedig ez már megvan, és nincsenek komolyabb bőrproblémáink, mint a rosacea vagy az akné, akkor viszonylag könnyű a dolgunk.

Ha már tudjuk, hogy száraz, zsíros, kevert vagy érzékeny-e a bőrünk, akkor ez alapján érdemes arctisztítót választani, amit mindennap ajánlott használni reggel és este. A tisztítás után, főképp, ha száraznak tűnik a bőrünk, érdemes egy borsónyi hialuronsavas szérummal táplálni azt, majd jöhet a szokásos nappali arckrém, amely "bezárja" a jótékony tápanyagokat a bőrbe. A jó hidratáló könnyed és komplex, felszívja a felesleges olajat, puhítja és táplálja a szárazabb részeket.

A nap a legfőbb ellenség

Minden lépés közül talán a legfontosabb a fényvédő használata. A leginkább ugyanis az UV-A és UV-B-sugárzás árt a bőrnek, amitől még a zárt iroda sem óv meg, hiszen akár az üvegen keresztül is károsíthatják bőrünket a sugarak. Szóval a reggeli hidratáló után mindig kell egy jó minőségű, 30, de inkább 50 faktoros fényvédő az arcunkra, valamint a nyakunkról és a dekoltázsról sem érdemes megfeledkezni. Később hálásak leszünk a törődésért!

Jutalom a nap végén

Ha napközben a fent vázolt rutint követve sminkelünk, akkor este nem árt extra tisztításról is gondoskodni, egy jó fajta micellás vagy más olajos sminklemosóval eltávolítani a felvitt rétegeket. Aki rendszeresen sminkel - de a többiek is -, használhat heti 1-2 alkalommal bőrradírt, ami segít eltávolítani a mélyen a pórusokban megülő szennyeződéseket és főképp az elhalt hámsejteket. A 20-as éveink végén pedig már a savas bőrhámlasztást is el lehet kezdeni, egyelőre csak a PHA termékekkel, amelyek sokkal kíméletesebbek mint az AHA vagy BHA savas hámlasztók. Ezt sem szabad azonban heti 1-2 alkalomnál többször használni. Az esti tisztítási rutin végén pedig nem árt egy könnyű éjszakai arcápoló, lehetőleg olyan, amely természetes összetevőket tartalmaz és feltölti a bőrünket.

A szem a lélek tükre A 20-as éveinkben még korainak tűnhet szemránckrémet használni, érdemes azonban egy könnyed, gél állagút mégis bevenni az arcápolási rutinunkba, ott ugyanis a legvékonyabb és legszárazabb a bőrünk. A szemkörnyéken jelennek meg leghamarabb az apró ráncocskák, amelyeket jobb inkább megelőzni, mint utólag küzdeni velük.

Ó azok a csodás 30-as évek

Amikor az ember már kellő tapasztalattal, önbizalommal és önértékeléssel rendelkezik, tudja a helyét a világban, világosak a céljai, másképp kezd magára is tekinteni. Kialakult arcápolási rutinunkat is érdemes ebben az életkorban kicsit felülvizsgálni és módosítani. Bőrünk kollagéntermelése ugyanis elkezd csökkenni, a sejtek mind lassabban újulnak meg, s már a 30-as éveink végére a bőrünk feszességén is érezhetjük a változást.

Persze annak is hatalmas a jelentősége, hogy az ezt megelőző 10 évben hogyan viseltük gondját arcunknak, hiszen egy jó alapra könnyű tovább építkezni. Ne kapjunk azonban a szívünkhöz, ha eddig nem volt a fent vázolt, jól felépített arcápolási rutinunk, hiszen a többség jellemzően a 30-at átlépve gondol először az alaposabb bőrápolásra, s még semmi sincs veszve! Nagyon sokféle termék és eljárás segíthet bőrünk állapotának helyreállításában, javításában. Nem kell aggódnunk tehát a finom ráncok megjelenése miatt, de az esetleges hormonális változások okán átalakuló, szárazabb vagy épp zsírosabbá váló bőrt is remekül lehet karban tartani az alábbi rutinnal.

A legtöbben harminc éves koruk után kezdik komolyan venni a bőrápolást. Fotó: Getty Images

Reggeli táplálás az arcnak

Alvás közben bőrünk megújul, kiadja magából az esetleges toxinokat, elhalt hámsejteket. Ezért érdemes a reggelt egy alapos arcmosással, majd micellás vizes tisztítással kezdeni. Utána, bár sokan elfelejtik, jöhet a tonizálás, amely segít összehúzni pórusokat, egyben helyreállítja bőrünk egyensúlyát. Az antioxidánstartalmú tonerek ráadásul a bőr pH-egyensúlyát is segítenek helyreállítani. Ha bőrünk már tiszta, jöhet a hidratálás, ha azonban még ennél is többet tennénk meg érte, akkor érdemes a nappali krém előtt szérumot masszírozni bele. Általában jó megoldás, ha arcápolási termékeink ugyanabból a termékcsaládból származnak.

Szérum kisokos Aszkorbinsav (C-vitamin): egy antioxidáns, ami segít csökkenteni a komolyabb bőrkárosodást és ragyogóvá válik tőle az arcbőr. Retinol (A-vitamin): öregedésgátló hatóanyag, ami segít csökkenteni a pórusok méretét és halványítani a pigmentfoltokat. PHA / BHA / AHA: bőrhámlasztó savak, amik segítenek a bőr egyensúlyát helyreállítani és a textúráját kisimítani. Szalicilsav: megöli a baktériumokat és eltávolítja a szennyeződéseket, amelyek pattanásokat okozhatnak. Hialuronsav: feltölti és hidratálja a bőr felső rétegét, támogatja a bőr természetes kollagéntermelését.

A napra lehet nézni

Természetesen a 30-as éveinket taposva se feledjük: a napvédelem a smink alatt is fontos, és legalább 30 faktoros legyen. Az esti rutin a 20-as évekhez képes annyiban módosul, hogy a szemránc- és az éjszakai krémből is érdemesebb a gazdagabb, tápanyagokkal telibb változatokat választani, amelyek azalvásalatt feltöltik a bőrünket. Aki biztosra akar menni, annak ajánlott a krém előtt egy kis szérum felvitele is.

Fókuszban a kollagén és az elasztin

Bár a kollagénről lassan mindenki tudja, hogy megfelelő mennyiségű jelenléte a fiatalos és feszes bőr titka, az elasztin talán már kicsit kevésbé ismert. Pedig ez afehérjelegalább annyira fontos szereplője bőrünk feszességének, mint a kollagén, sokkal nehezebb azonban pótolni. Az elasztin a legfőbb építőeleme bőrünk elasztikus rostjainak, amelyek hálószerűen gondoskodnak a bőr rugalmasságáról, tartásáról.

Csípjük össze bőrünket a kézfejünkön: ha azonnal visszaugrik és feszes lesz, akkor nincs gond. Ha kell neki egy pár másodperc, míg kisimul, akkor érdemes külön figyelmet fordítani az elasztin pótlására, esetleg kipróbálni az olyan kollagén- és elasztintermelést serkentő kezeléseket, mint a HIFU. S, hogy ezek az anyagok miért fontosak? Mert egyrészt a 40-es éveinkre látványosan visszaesik termelődésük, másrészt a lazuló figyelemnek és a néhanapján elbliccelt fényvédelemnek köszönhetően még kevesebb lesz belőlük, mivel a napfény felgyorsítja mindkét anyag lebomlását a bőrben.

Arctejek, olajok és szérumok

A reggeli arcápolásban talán a legfontosabb változás a negyedik X felett, hogy már minden erőnkkel azon kell lennünk, hogy a bőrünk finomságát, puhaságát megőrizzük, ezért reggel a tisztításnál inkább krémes, arctejes formulájú termékekkel távolítsuk el az éjszakai krém és a bőr egyéb szennyeződéseit az arcunkról.

A szemránckrém jó barátunkká válik 40 év felett. Fotó: Getty Images

Szérumok közül érdemes olyat választani, amely egyrészt antioxidáns-, másrészt kollagéntartalmú, mivel bőrünk faggyútermelése elkezd visszaesni, ami azt jelenti, hogy a külső szennyeződésekkel szemben is védtelenebbekké válunk. Emellett ne feledkezzünk meg a hialuronsavról sem, mivel bőrünk természetes termelése ebből az anyagból immár a 20-as éveinkhez képest a felére esik vissza.

A szérum és a fényvédelem között ki ne hagyjuk a hidratálót, melyből már ennyi idős korunkra úgyis megvan a kedvenc márkánk. És mint oly sokszor hangsúlyoztuk, a fényvédelem nélkülözhetetlen, az 50-60 éves énünk még később meg fogja köszönni, ha most nem feledkezünk meg róla.

Vékonyabb és szárazabb bőr

Bőrünk a 40-es éveinkre - főképp ahogy csökken az ösztrogéntermelésünk - elkezd vékonyodni, és előfordulhat, hogy szárazabbá is válik, ezért különösen fontos, hogy a nap végén kerüljük az arcradírokkal való tisztítást, helyette inkább két lépésben szabaduljunk meg a sminktől és a szennyeződésektől. Egyrészt olajjal vagy olajos lemosóval érdemes a nagyját eltávolítani, majd azt követően micellás vízzel áttörölni a bőrt, hogy megakadályozzuk a pórusok eldugulását. Bőrradír helyett pedig - ha még nem tettük - ideje bevezetni a savas hámlasztást. Jöhet utána a retinol először csak kis dózisban, hogy legyen ideje a bőrnek hozzászokni, majd a szérumra az éjszakai krémünk. Ha szeretnénk még egy kis extra kényeztetést, érdemes esténként, lefekvés előtt egy könnyű olajjal átmasszírozni a bőrt, hogy így szabaduljunk meg a szem alatti puffadtságtól, illetve serkentsük a vérkeringését, aminek köszönhetően a szérumok, krémek még jobban be tudnak épülni bőrünkbe.

Ötven felett különösen fontos a bőr megfelelő táplálása. Fotó: Getty Images

Az érett szépség dicsérete

Az ötvenes éveinket taposva már kevés dolog van, ami igazán ki tud zökkenteni lelki békénkből. Sokat tapasztaltunk, elfogadóbbá és békésebbé váltunk, ám korántsem beletörődővé, főképp ha a szépségünkről van szó. A változókor hatására testünk ösztrogéntermelése már csak takaréklángon ég, míg ennek hatására a tesztoszteronnal eddig fennállt egyensúly kissé eltolódik, emiatt pedig bőrünk szerkezete megváltozik, sokkal dehidratáltabbá válik, reggelente nehezebben tér magához. Fontos tudnunk, hogy a legjobb barátaink az ötödik X felett az arcápolásban a hialuronsav, a keratin, a glicerin és a sheavaj. Emellett figyelnünk kell arra is, hogy ha bőrünk gyakrabban kipirul, apró erek jelennek meg rajta, nehezen múlik a pirossága, akkor mindig az érzékeny és érett bőrre kifejlesztett termékeket keressük, melyekben akár nyugtató aloe vagy tápláló olajok vannak. De az sem mindegy, hogy éjjel hogyan alszunk.

A legjobb az lenne persze, ha tudnánk háton, hiszen akkor éri a legkevesebb behatás az arcbőrünket, aki viszont oldalt fekve tud csak álomba szenderülni, annak készülnie kell a párnaráncokra és arra, hogy még táplálóbb krémeket kell használnia, hogy ezeket ellensúlyozni tudja. Érdemes ilyenkor akár naponta cserélni a párnahuzatot, mivel a krémek beleivódhatnak, és a zsíros anyagon könnyebben megtapadnak a bacilusok. Ezeket figyelembe véve a napi rutinunkat alapozhatjuk a 40-es éveinkben használtra, kicserélve az addig használt krémeket, olajokat és szérumokat érett bőrre valókkal.

