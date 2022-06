Rosacea: nyáron még kellemetlenebb lehet

A rosacea az arcon, főleg annak középső részén megjelenő bőrpír, kisebb pattanásokat és értágulatokat okozó krónikus gyulladásos bőrbetegség. Pontos kiváltó oka nem ismert, bár a családi hajlam megfigyelhető. Bármely életkorban előfordulhat, de jellemzően 30-50 éves kor között jelentkezik, és leginkább a nőket érinti. Egyik megjelenési formája – a „borvirágos orr” – azonban szinte kizárólag férfiaknál fordul elő.

A jó időben különösen figyelniük kell a bőrükre a rosaceásoknak. Fotó: Getty Images

A rosacea általában lassan, több év alatt fejlődik ki. Jellemző a hullámzó megjelenés, vagyis a tünetek hol javulnak, hol kifejezetten romlanak. Eleinte csak kipirulásnak tűnhet, amikor többet éri az arcot a nap, vagy hidegből melegbe érkezik valaki. Később már a külső körülményektől függetlenül is kellemetlen melegségérzet jelentkezik, a bőrpír pedig állandósul. Az orcákon, az orrszárny alatt apró értágulatok is jelentkezhetnek, és megjelennek a pattanásokhoz hasonlító göböcskék. Előrehaladott állapotban pedig akár meg is vastagodhat az érintett bőrterület. Súlyos esetben az orron kialakulhat vörös, gumószerű megnagyobbodás, deformálódás, a rinofima, amely már csak plasztikai műtéttel tüntethető el. „Rosaceásként tehát nem árt tudni, hogy már tavasszal, az első napsugaraknál szükséges az óvatosság” – hívta fel a figyelmet Dr. Szántó Hajnalka, a Dermatica bőrgyógyásza.

Már a kezdeti tünetektől fontos a kezelés

Az enyhébb és a legsúlyosabb tünetek között négy fázist különböztetnek meg a szakemberek, akik hangsúlyozzák, hogy már a legenyhébb, gyanút keltő tünetek jelentkezésekor bőrgyógyászhoz kell fordulni, hogy megakadályozhassák a betegség teljes kifejlődését. „Bár a rosacea egyelőre a gyógyíthatatlan bőrbetegségek közé tartozik, de odafigyeléssel és orvosi segítséggel a tünetek jelentősen enyhíthetők. Felületi kezelésként sokszor rendelünk el antibiotikumtartalmú krémeket, amelyeket az érintett felületre kell kenni. Súlyos esetben szájon át szedhető készítmények is szóba jöhetnek. A már kialakult értágulatokat azonban csak rádiófrekvenciás vagy lézeres kezeléssel lehet eltüntetni, amellyel nem szabad megvárni a súlyos állapotokat” – hangsúlyozta a bőrgyógyász.

Mire kell figyelni rosacea esetén?

Fényvédelem – Alapvetően kerülni kell a vérbőséget okozó körülményeket, így már az első napsugarak megjelenésekor ajánlatos magas faktorszámú védőkészítményeket használni, később pedig még széles karimájú szalmakalapot is viselni. A rozaceás bőr ápolására ideálisak az olyan illatanyag- és színezékmentes készítmények, amelyek a hidratáló hatáson túl védik és erősítik a véredények falait, csökkentik a bőr kipirosodását, és védelmet nyújtanak a napsugarak káros hatásaival szemben.

Kozmetikumok – Hasznosak az antibakteriális és gyulladáscsökkentő összetevőket tartalmazó krémek, hidratálók, sőt ma már kaphatóak kifejezetten rozáceás, kipirosodásra hajlamos bőrre kifejlesztett kozmetikumok is. A megfelelő készítmények kiválasztásában tanácsos egy bőrgyógyász javaslataira támaszkodni, így megelőzhetjük, hogy felerősödjenek a tüneteink egy esetleges rossz választás következtében.