A bőrápolási minimálrutin három alaplépésből áll, a tisztításból, a hidratálásból és a fényvédelemből. Értelemszerűen a fényvédőt éjszakára nem kell felkennünk, viszont este érdemes duplán arcot tisztítani, míg reggel – bőrállapottól és egyéni preferenciától függően – akár egy langyos vizes arcmosás is elég lehet tisztítás gyanánt, és nem feltétlenül szükséges valamilyen arclemosó terméket használni. A hidratálás a nappali és esti rutinban is fontos, emellett pedig az esetleges bőrproblémák illetve az aktuális bőrállapot kezelése szintén nappal és este is történhet különféle aktív hatóanyagok segítségével.

A nappali rutin

Egy nappali minimálrutin arcmosással kezdődik, amelyet érdemes mindig langyos vízzel végezni, mert a túl hideg víz nem tisztít elég alaposan, a túl meleg víz pedig egyesek bőrét irritálhatja, és túlságosan kiszáríthatja. Arctisztító terméket elsősoroban akkor érdemes használni, ha éjszaka megizzadtunk, illetve kifejezetten zsíros a bőrünk, és reggelre átfényesedik, ami miatt jóleshet, ha valamilyen vizes bázisú, géles vagy nagyon enyhén habzó lemosót alkalmazunk. A száraz illetve érzékeny bőrre általában elég a sima langyos víz is, vagy valamilyen gyengéd, lágy, hidratáló hatóanyagokat tartalmazó arctisztító.

Tisztítás után jöhet a hidratálás, illetve igény szerint a bőrproblémák, bőrállapotok kezelése célzott hatóanyagokat tartalmazó tonerrel, szérummal, majd következik a hidratáló krém. Lezárásként pedig jöhet a fényvédő, amelyet minden évszakban érdemes feltenni. Ősszel és télen elég lehet a 30 faktoros, tavasszal és nyáron viszont mindenkinek javasolt 50 faktoros terméket választani. Mivel a jó minőségű fényvédő termékekben bőrápoló illetve hidratáló hatóanyagok is vannak, arctisztítás után egyből fényvédőzhetünk is. Ha úgy érezzük, hogy a bőrünk nem igényli, nem muszáj alá hidratálót kenni, elég lehet egy toner, arcpermet vagy szérum, de ezeket sem kötelező használni, nappalra az UV-védelem a legfontosabb bőrápoló lépés.

A hatóanyagokat tudatosan válasszuk ki!

Amikor a nappali rutinban használt termékeket kiválogatjuk, arra is érdemes figyelni, hogy olyanokat válasszunk, amelyek hatóanyagai nem fényérzékenyítenek és fotostabilak, tehát nem érzékenyek az UV-fényre. Az antioxidáns összetevők, mint például a C-vitamin nappal és este is használhatók, de a nappali rutinban különösen jó helyen vannak, mivel támogatják a fényvédők hatékonyságát. Nappalra érdemes kerülni az AHA-savakat, mivel ezek fényérzékenyítenekek, a retinolféléket, mivel ezek (kevés kivétellel) nem fotostabilak. A többi hatóanyag (tehát például peptidek, niacinamid, csiganyál, aminosavak, hialuronsav, centella…) nyugodtan használhatók nappal.

Fontos, hogy tudatosan válasszunk hatóanyagot. fotó: getty images

Textúrák tekintetében a legtöbben kényelmesebbnek találják a bőrükön a könnyedebb krémeket, szérumokat, és a sűrűbb, nehezebb krémeket inkább éjszakára szeretik használni, de ez egyéni preferenciák kérdése.

Az esti rutinban tisztítsunk duplán arcot!

Az esti rutin első lépése a tisztítás, de itt a nappalival ellentétben érdemes kifejezetten alaposnak lenni, és duplán tisztítani. Ez azt jelenti, hogy először egy olajos (tehát arctisztító olaj, balzsam, kétfázisú tisztító), majd másodszor egy vizes (arctisztító gél, tej, hab) bázisú lemosót használunk. Az első tisztító micellás víz is lehet – ezt a terméket a neve ellenére az olajos lemosók sorában használjuk, mivel sminkeltávolításra való.

A duplázásra azért van szükség, mert így lehetünk benne biztosak, hogy az összes sminket, fényvédőmaradványt, port és szennyeződést lemossuk az arcunkról. Az olajos bázisú lemosó feloldja az arcfestéket illetve az arcon lévő faggyúba tapadt piszkot, a vizes bázisúval pedig mindezek maradékát távolítjuk el. Az olajos bázisú lemosót száraz bőrre vigyük fel, finoman masszírozzuk be 30-60 másodpercig, ezután mossuk le langyos vízzel!

Ekkor következhet a vizes bázisú lemosó, melyet nedves bőrre vigyünk fel, szintén masszírozzuk be finoman 30-60 másodpercig, ezt is mossuk le, majd puha törölközővel, óvatos, tapogató mozdulatokkal szárítsuk meg az arcot. Így lehetünk benne biztosak, hogy nem marad szennyeződés az arcunkon éjszakára. Tiszta bőrön a különféle termékek hatóanyagai is jobban beszívódnak.

Éjszakára különösen fontos a bőr hidratálása

Tisztítás után jöhet a rutin többi lépése – a legfontosabb, hogy éjszakára érdemes valamilyen hidratáló krémet használni, de természetesen igény szerint bevethető hámlasztó, toner és/vagy szérum is a hidratáló alá, ebben a sorrendben. A használt termékek rétegezésénél érdemes mindig a hígabb állagútól a sűrűbb felé haladni. Hatóanyagok tekintetében inkább este érdemes bevetni a retinolféléket és az AHA-savakat. Az arcolajak használatát is sokan inkább éjszakára érzik kényelmesnek, illetve léteznek kifejezetten éjszakai maszkok, amelyeket nem kell lemosni, hanem egész éjszakára a bőrön hagyhatók.

A cikket Dr. Vass Ilona bőrgyógyász-kozmetológus lektorálta.

