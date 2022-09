Koffein és arcápolás: áldás után átok?

Egyre népszerűbbek a koffeines arcápoló készítmények, hiszen a bőrápolásban használt koffein összehúzza az ereket, így a bőr ragyogóbbnak és feszesebbnek hat. Egy új kutatás szerint azonban a hatás ideiglenes, és ez a koffein különös természetéből következik – olvasható az Everyday Health orvosilag lektorált cikkében.

Aki szereti a kávét, tudja: egy eszpresszó igen gyorsan hat, szinte azonnal élénkít. Ez azért van, mert a koffein a véráramon keresztül szívódik fel igen gyorsan. Mivel érösszehúzó hatású, azonnal feszesebbé teszi az ereket, miközben élénkíti a keringést a szíven keresztül. De ez a hatás gyorsan el is múlik, amikor a koffein kiürül a szervezetből, nagyjából 3-4 óra leforgása alatt. Ugyanez a logika működik a koffeines arcápolóknál is: a bőrre felvitt készítmény gyorsan felszívódik és gyorsan is távozik. A koffein tehát önmagában nem tünteti el a ráncokat vagy a szem alatti táskákat, hanem az erek összehúzódása révén átmenetileg feszesebbé teszi a bőrt, kvázi illúziót ad.

a koffein nem regenerálja a bőrt, hanem csak átmenetileg szűkíti az ereket. Fotó: Getty Images

Addig hat, amíg egy csésze kávé

Kozmetikailag természetesen ez is elég: egy-egy nehezebb reggeli ébredés után rendkívül látványos eredményeket lehet elérni a szem alatti táskáknál egy kis koffeines krémmel. Csak tudni kell, hogy ez a hatás nagyjából addig tart, amíg egy csésze kávé, és nem a bőrt regenerálja, hanem az érhálózatot szűkíti.

Bőrgyógyászok szerint ugyanakkor a koffein más bőrápoló összetevőkkel kombinálva segíthet a bőr egészségének helyreállításában. A C-vitamint, hialuronsavat vagy tengerialga-kivonatot tartalmazó koffeines szérumok tartósabb hatást érhetnek el, mert általánosan regenerálják is a bőrt, mondják. Néhány szakértő szerint a koffein kívülről is képes stimulálni a zsírbontó enzimeket, így tartósan hatásos lehet narancsbőr esetén, de ezt más kutatások nem támasztják alá.

Tény, hogy a koffein véd az oxidatív stresszel szemben, és igazolt gyulladáscsökkentő hatású a bőrre nézve. A koffein védelmet nyújthat a fénykárosodás, például a napozás utáni ráncok ellen is. E mellett serkentheti a hajnövekedést is. Kockázatai közé tartozik, hogy a koffein is irritálhatja a bőrt, az arra érzékenyeknél bőrpírt okozhat. Bőrgyógyászok szerint érdemes próbát tartani egy-egy koffeines bőrápolóval: kis adagban a fül mögé vagy az áll vonalában felvinni, és megnézni, hogy okoz-e bőrpírt.

Azt sem árt tudni, hogy a kávéfüggők bőre már napi két kávétól dehidratálttá válhat, különösen, ha egyébként kevés vizet fogyasztanak, ezzel pedig egyenes utat nyitnak a korai ráncosodásnak. A koffein tehát lehet áldás és átok is, akár egyszerre is: ha sok kávét iszunk vízpótlás nélkül, ráncosodunk. A ráncokat viszont éppen a koffeinnel tudjuk a leggyorsabban kozmetikázni – de csak átmenetileg.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!