Furcsa álhír terjed a PCR-tesztről

A koronavírus-járvány kitörése óta egymást érték a hajmeresztő összeesküvés-elméletek a vírus mesterséges terjesztéséről vagy az oltásban lévő mikrochipekről. Egy újabb, Facebookon terjedő álhír azt állítja, hogy a vírus kimutatására használt PCR-teszt valójában agyi ingerlés, amelynek segítségével az emberek félelemérzetét lehet aktiválni. Az állítás alapja egy ókori egyiptomi rajz, amelyen a leírás szerint szintén ilyen eljárással akartak engedelmességre bírni egy rabszolgát. Persze az egésznek semmilyen tudományos alapja nincsen, az említett képen lévő kezelés még csak nem is az orrot érinti.

Egy ókori szemvizsgálatot néztek PCR-tesztnek

Az Urban Legends oldalán bemutatott álhír szerint a PCR-teszt "ugyanaz az ősi egyiptomi módszer, amely az agyhámi gát orron keresztüli megsértésével az emberekben a pánikközpontot és a félelemközpontot aktiválta". Ennek hatására a kezelt ember állandó rettegésbe kerül, így engedelmes, befolyásolható, tökéletes rabszolga lesz belőle - olvasható az interneten terjedő szövegben, amit sok magyar nyelvű, többnyire álhíreket közlő facebookos csoport is megosztott.

Mindezt az állítás szerint a Thébai nagytemplom falán lévő egyik kép is bizonyítja, amelyen az látható, ahogy egy emberből ilyen módon csinálnak "engedelmes rabszolgát". Az álhír már tavaly év végén szárnyra kapott néhány országban, a helyi lapok pedig akkor is megírták: a megosztott kép valódi, de azon valójában egy szemvizsgálat látható. Ez a kép több forrásból is elérhető, illusztrációként egy ókori egyiptomi szembetegségeket és gyógyításukat bemutató tudományos cikkben is szerepel és semmi köze a koronavírus kiszűrésére használt tesztekhez. Természetesen a posztban szereplő szöveg többi részének sincs semmilyen tudományos alapja, ahogy a benne használt orvosi kifejezések (agyhámi gát, reptilián agydúc) is értelmezhetetlenek.

A PCR-teszt annak kimutatására alkalmas, hogy van-e a vizsgált mintában koronavírus RNS. Habár az eljárás valóban kellemetlen, a mintavétel során a pálca nem érintkezik semmilyen agyi területtel. Az egészségügyi személyzet egy hosszú, szivacsos végű pálcát vezet be az orr- és/vagy a szájüregbe, a garatot elérve 10 másodpercig forgatja azt, hogy minél több sejt gyűljön össze a pálcán, majd a vattás részt egy oldatba mártják, és ezt az oldatot juttatják el aztán a laboratóriumba, hogy kimutassák, megtalálható-e benne a SARS-CoV-2 vírus. Az eljárásról bővebben az alábbi cikkünkben is írtunk.