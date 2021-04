Ezért annyira kellemetlen a PCR-teszt

Több mint egy év telt már el az új típusú koronavírus-járvány kirobbanása óta, így ma már nagyítóval kell keresni azokat az embereket, akik ez idáig nem tapasztalták még meg a saját bőrükön (jobban mondva nyálkahártyájukon), milyen érzés átesni egy PCR-teszten. Maga a procedúra szerencsére nem hosszú: a képzett egészségügyi személyzet egy hosszú, szivacsos végű pálcát vezet be az orr- és/vagy a szájüregbe, a garatot elérve 10 másodpercig forgatja azt, hogy minél több sejt gyűljön össze a pálcán, majd a vattás részt egy oldatba mártják, és ezt az oldatot juttatják el aztán a laboratóriumba, hogy kimutassák, megtalálható-e benne a SARS-CoV-2 vírus.

Ha csak a torokból (szájgaratból) vesznek mintát, akkor enyhe émelygéssel, netán egy kis öklendezéssel átvészelhetjük a tesztelést, ám az orrgaratból történő mintavétel ennél is kellemetlenebb lehet, lévén a pálcát minél mélyebbre javasolt felvezetni az orrüregben, hogy a lehető legtisztább helyről gyűjthessék be a mintát az orrnyálkahártyáról. Ez az oka annak, hogy a tesztelés közben könnybe lábad a szemünk, majd a pálca eltávolítása után égő, kaparó érzést érezhetünk az orrunkban és torkunkban, de előfordulhat orrvérzés vagyájulásis, és sokan számolnak be arról, hogy a tesztelés után rövid idővel erős, migrénes fejfájásuk jelentkezett. A MedScapecikkében is olvasható beszámolók igen szemléletesen írják le, milyen érzés is átesni egy PCR-teszten: egyesek szerint "olyan, mintha a szemgolyóm mögötti területen sepregettek volna" vagy "mintha a koponyám leghátsó részéig nyúltak volna fel", de olyan is akad, aki egyenesen a lobotómiához hasonlítja az eljárást.

A PCR-teszt senkinek sem kellemes, de szerencsére hamar túleshetünk rajta. Fotó: Getty Images

Minden orr más

Az elmúlt több mint egy évben világszerte több százmillió PCR-tesztet végeztek már el a szakemberek, vagyis semmiképp sem állíthatjuk azt, hogy a mintavétel kibírhatatlan lenne. Az azonban tény, hogy míg egyeseknek szinte meg se kottyan az, hogy a hosszú pálcával másodpercekig turkálnak az orruk mélyén, addig másoknak igazi kínszenvedés minden tesztelés. A szakértők szerint a rossz tapasztalatok abból adódhatnak, hogy az emberek alapvetően másképp tolerálják a fájdalmat, anatómiai okokból pedig az orruk felépítése is eltérő lehet. Egyénenként változó, kinek mennyire széles vagy éppen keskeny az orrjárata, nem beszélve az orrsövény elhelyezkedéséről, esetleges ferdeségéről. "Nem szabad továbbá megfeledkezni arról sem, hogy az orrunk közvetlen összeköttetésben áll a légcsővel és a tüdővel, az orrüreg pedig szomszédos a szemekkel és az aggyal. Ezek a test kiemelt fontosságú területei, amelyek védelemre szorulnak, vagyis az orrunk nem arra lett kitalálva, hogy kívülről idegen tárgyat juttassunk bele" - mondja dr. Andrew Lane, a Johns Hopkins Egyetem és Oktatókórház orvosa.

Ahogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ hivatalos leírásában is szerepel, a mintavétel során az orrsövénnyel ellentétes oldalon található orrnyálkahártya felszínéről kell begyűjteni a mintát a pálca segítségével. Ehhez a felső garatívekig kell elérni - ez az a pont, ahol az orrüreg és a torok találkozik. Ahogy dr. Lane is kiemeli, a cél az, hogy a mintavételi pálca akadálytalanul jusson el ide, azaz a bevezetés közben ne ütközzön bele semmibe. Sajnos azonban az orrjáratok kialakítása egyénenként minimálisan eltérő lehet, ezért a feladat a képzett egészségügyi személyzet számára sem mindig egyszerű.

Természetes, hogy a test védekezni akar

A mintavétellel járó kellemetlenségeket tovább fokozza az, hogy az orr belső oldalát borító nyálkahártyán rengeteg idegvégződés található. "Általánosságban elmondható, hogy az orrunk az első pár centiméteren elég toleráns - nagyból addig, amíg az ujjunkkal bele tudunk nyúlni. Ezen túlmenően azonban intenzíven reagál minden érintésre" - ismerteti dr. Lane. Vagyis az érzékeny orrnyálkahártya aktiválja a test természetes védekező reakcióit, amelynek része a kellemetlen érzés, a könnybe lábadó szem és az a reflex is, hogy próbálunk minél messzebb kerülni a "veszélyforrástól", jelen esetben a mintavételi pálcától. A szakember is megerősíti, hogy az öklendezés, a köhögés és a tüsszögés is mind ugyanennek a reflexnek a részei, és sajnos a fejfájásra hajlamos személyeknél előfordulhat, hogy az orrnyálkahártya ingerlése migrénes panaszokat idéz elő. Orrvérzés jellemzően akkor jelentkezik, ha a pálca nagyon irritálja vagy felsérti az orrnyálkahártyát, és a felszín alatti apró hajszálerek elpattannak a mintavétel közben - a szakértő szerint ez gyakrabban fordul elő a szárazabb éghajlaton élőknél (a kiszáradt orrnyálkahártya ugyanis sérülékenyebb), valamint azoknál, akiknek nagyon keskeny az orrjárata. Az ájulásnak is van orvosi magyarázata, ez esetben úgynevezett vazovagális syncope jelentkezik, amit a félelem és/vagy az erősfájdalomvált ki.

És hogy megelőzhetjük-e valahogyan ezeket a kellemetlenségeket? A legtöbb, amit megtehetünk azért, hogy minél kevésbé legyen fájdalmas a tesztelés, az az, hogy betartjuk a szakember utasításait. Döntsük hátra a fejünket annyira, amennyire a mintavételt végző személyzet kéri, majd amikor elértük a megfelelő szöget, tartsuk meg ezt a pozíciót és a pálca bevezetése közben se mozgassuk a fejünket vagy húzódjunk hátra - így eshetünk túl a leghamarabb a procedúrán.

Nem az agyunkban turkálnak

Bár a mintavétellel járó intenzív érzések miatt sokan úgy jellemzik a PCR-tesztet, mintha az agyukat kapargatták volna meg a pácával, valójában erről szó sincs, hiszen fizikailag lehetetlen, hogy a pálca vége a szürkeállomány közelébe jusson. "Az orrban három védelmi réteg található. Az első a nyálkahártya, ami az orr belsejét takarja. Az orrüreg felső részén, az agykoponya alatt helyezkedik el a szaglóhám, a kettő közt azonban megtalálható a kemény agyhártya (dura mater), amin csak valamilyen éles dolog tud áthatolni, egy vattapamacsos végű pálcika erre nem alkalmas" - ismerteti dr. Shawn Nasseri fül-orr-gégész. Bár a PCR-tesztek bevezetését követően elvétve hallani lehetett olyan esetekről, hogy a tesztelés után valakinek szivárogni kezdett az agyfolyadéka, a szakértők szerint ezek különböző születési rendellenességekre vezethetők vissza. A fül-orr-gégész szerint egyetlen esetben lehet veszélyes a PCR-teszt elvégzése, akkor, ha valakinél kiterjedt orrmelléküregi műtétet végeztek például orrpolip vagy krónikus orrmelléküreg-gyulladás miatt. Ez a fajta műtét ugyanis magában foglalja az orrüreg és a koponya töve közötti csont eltávolítását, ami lehetővé teszi, hogy a túl mélyre felvezetett pálca elérje az agyszövetet. Éppen ezért ha valaki átesett ilyesfajta beavatkozáson, azt mindenképp jelezze a tesztet végző személynek, mert ilyenkor az orrból történő mintavétel ellenjavallt lehet.

