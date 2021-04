Mutatjuk, hogyan beszéljünk a vírustagadókkal

A koronavírus-járvány kirobbanásával szinte egy időben röppentek fel az első összeesküvés-elméletek arról, hogy a vírus egy kínai laboratóriumból szabadult, és bizony a mai napig vannak olyanok, akik biztosak ebben a forgatókönyvben. Később az a téves információ terjedt el világszerte, hogy a COVID-19 semmivel sem veszélyesebb vagy halálosabb, mint az influenza, hiába cáfolták ezt meg minden lehetséges pontos a szakértők. Azon már csak mosolyogtunk, amikor a világjárványt az ötödik generációs mobilhálózattal (5G) vagy éppen Bill Gatesszel hozták összefüggésbe.

Az áltudományos híresztelések már emberéleteket is követeltek: világszerte 800-an hunytak már el a koronavírussal kapcsolatos álhírek és téves tanácsok következtében.

Ám hamar megtapasztalhattuk, hogy az összeesküvés-elméleteknek és az álhíreknek milyen káros hatásai lehetnek: a vírustagadók nemcsak a saját, de a körülöttük élők egészségét is kockára tették azzal, hogy nem viselték a maszkot és nem tartották be a járványügyi előírásokat, ma pedig még mindig aggasztóan sokan kételkednek a koronavírus elleni vakcinák hatékonyságában, ami érezhetően hátráltatja az oltási kampány sikerét. Vagyis az összeesküvés-elméletekről nem lehet nem tudomást venni - pláne nem akkor, ha a közvetlen környezetünkben is van olyan, aki támogatja ezeket. Az AP News hírügynökség pszichológus szakértőket faggatott ki arról, hogyan érdemes beszélgetésbe bonyolódni azokkal a családtagokkal, barátokkal, akik maguk is hisznek a koronavírussal kapcsolatos összeesküvés-elméletekben. Íme, a tanácsok!

Észérvekkel nem lehet meggyőzni az összeesküvés-elméletek hívőit. Fotó: Getty Images

Kioktatás helyett kérdezzünk

Az összeesküvés-elméletek híveinél sem a konfrontáció, sem az állítások tételes cáfolata nem vezet célra, sőt, ezzel sokszor csak megerősítjük őket abban, hogy a világ igenis összefogott ellenük, és rajtuk kívül senki sem látja, ami az orruk előtt zajlik. Kiselőadás vagy kioktatás helyett inkább tegyünk fel nekik minél több kérdést, érdeklődjünk például, hogy hol olvastak először a témáról, milyen forrásokból szerzik be az információikat, meghallgatták-e a már a másik oldal véleményét?

Maradjunk nyugodtak

A meglepő, akár minden logikus magyarázattal szembemenő érvek hallatán könnyen az egekbe szökhet a vérnyomásunk, de próbáljunk meg uralkodni az érzelmeinken. Az indulatos kijelentésekkel, vitákkal sajnos nem fogjuk tudni meggyőzni a másikat a saját igazunkról - minél hevesebben fejezzük ki magunkat, annál kevésbé figyelnek oda arra, amit mondunk. Az összeesküvés-elméletek hívőinél sokszor az észérvekkel sem megyünk sokra, ami bosszantó lehet ugyan, de az idegesség nem segít közös nevezőre jutni.

Váltsunk témát

Ha azon kapjuk magunkat, hogy mindketten csak a saját igazunkat fújjuk, a másikat szinte meg sem hallgatjuk, akkor érdemes inkább témát váltani. A parttalan vita hosszú távon igen káros lehet az emberi kapcsolatainkra, ezért ha nem szeretnénk lazábbra fűzni a viszonyt a rokonunkkal vagy barátunkkal, keressünk olyan témákat, amelyek mindkettőnket érdekelnek és szívesen beszélünk is róla. Akár meg is állapodhatunk abban, hogy amikor találkozunk, nem hozzuk szóba a járványt, így rengeteg felesleges vitától megkímélhetjük magunkat.

Hogyan kerülhetjük el az álhíreket?

Az interneten ma már lépten-nyomon belefuthatunk különböző félinformációkba, álhírekbe, és pár kattintással egy összeesküvés-elméleteket népszerűsítő csoportban találhatjuk magunkat. Ha ezt szeretnénk elkerülni, érdemes tudatosan odafigyelni a hírfogyasztási szokásainkra. Ehhez a szakértők az alábbiakat tanácsolják: