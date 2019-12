Teák, amelyek szépítik a bőrt

A polifenolokban, azaz antioxidatív képességekkel felvértezett molekulákban gazdag teák hatására hidratált marad a bőrünk, csökken a gyulladás mértéke és az UV-sugarak okozta károsodás hatásai is gyengülnek. De vajon mely teákat kell innunk?

Zöld tea

Több kutatás is megerősíti, hogy a zöld tea hatására- bár azt természetesen senki sem javasolja, hogy a nyári kánikulának csak egy termosznyi teával felszerelkezve fussunk neki, szükségünk lesz naptejre is!

A zöld teában található katekinek, azaz sejtsérülést megakadályozó antioxidánsok hatására csökken azon gyulladások mennyisége, amelyek a szervezet öregedése miatt lépnek fel, de emellett ugyanúgy védenek minket a napszúrás, illetve a hosszútávú ultraibolya sugárzás okozta károsodások ellen is.

A tea pedig pont ilyenekkel van tele. Természetesen nem kell csak zöld teát innunk, ugyanis nyugodt szívvel használhatunk zöldtea-tartalmú készítményeket is.

Yerba maté

Ha fiatal külsejű bőrt akarunk, kezdjünk el megbarátkozni a yerba matéval . Tele van ugyanis antioxidánsokkal, amelyek segítenek megszüntetni a szabadgyökök által okozott bőrkárosodást. A közép- és dél-amerikai területekről származó maténövény szárított leveleiből készített tea mindemellett igen sok koffeint is tartalmaz, így keményebb napok kezdetére is kifejezetten javasoljuk. Több szakértő javasolja kimerültség vagy gyengébb immunrendszer kezelésére is: tele van ugyanisigen magas B- és C-vitamin tartalma mellett jelentős mennyiségű mangán, kálium és cink is található benne.

Rooibos

A vörös teaként is ismert rooibos egy dél-afrikai cserje hajtásaiból készül, emellett koffeinmentes, így gyerekek is nyugodtan fogyaszthatják lefekvés előtt, illetve várandós nőknek is, akiknek mindenképpen mérsékelniük kell koffeinfogyasztásukat. Ráadásul két ritka antioxidáns is található benne: aszpalatin és notofagin is található benne, amelyek többek között gyulladáscsökkentőek és ideálisan lehet velük bőrpírt vagy kiütéseket orvosolni.