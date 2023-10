Mutatjuk, mit egyél és mit ne, hogy megelőzd a rákot

A daganatos betegségek megelőzésében a táplálkozásnak is óriási szerepe van – emelték ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) egészséges táplálkozást népszerűsítő, Merőkanál.hu elnevezésű oldalának közelmúltbeli Facebook-posztjában. A bejegyzéshez az alábbi képet mellékelték, amelyen jól látható, hogy a szakértők szerint mi az öt legfontosabb táplálkozási szabály a rákmegelőzés szempontjából.

Ezekre érdemes odafigyelni

A fenti rövid útmutatást a szakértők bővebben is kifejtették a bejegyzésben. Ajánlásuk szerint az alábbiakra érdemes ügyelni.

Hetente maximum 350-500 gramm főtt/párolt/sült vörös húst fogyassz! (Ez nyersen 500-700 grammnak felel meg.)

Felvágottakat csupán alkalmanként egyél, és akkor is csak kis mennyiségben!

Mindennap egyél legalább 5 adag zöldséget vagy gyümölcsöt!

Csak ritkán és minimális mennyiségben igyál alkoholt!

Naponta kerüljön a tányérodra teljes értékű gabona is! Ezzel is sokat tehetsz az elegendő rost beviteléért.

Vigyázz arra, hogy az ételek ne égjenek meg és ne süljenek túl! Ilyenkor ugyanis rákkeltő anyagok keletkezhetnek bennük.