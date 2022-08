Gyömbér: érdemes naponta fogyasztani

A gyömbérben található hatóanyagoknak köszönhetően ez a gyógynövény nagyszerű hányingerellenes, görcsoldó, gyulladáscsökkentő, köhögéscsillapító, valamint mikrobaellenes hatásokkal is bír. Jelentősebb mennyiségben tartalmaz A-, C-, E- és B-vitaminokat, magnéziumot, foszfort, káliumot, vasat és cinket.

Mindennap kellene gyömbért enni.

Gyomorbántalmakra a legjobb

A gyömbér rendkívül változatosan felhasználható, tehetjük levesekbe, húsételekbe, süteményekbe, készíthetünk belőle teát is. Jótékony hatását kifejti akkor is, ha frissen, szárított vagy őrölt formában, de akár olaj vagy étrend-kiegészítő formájában is magunkhoz vehetjük.

Sütemények fűszereként mindenki találkozhatott már vele, de érdemes közelebbről is megismerni jótékony hatásait. Olvassa el, mit kell tudni a gyömbérgyökérről!

A gyömbért a legtöbben gyomornyugtató és emésztésjavító hatásairól ismerik: segít megszabadulni a felgyülemlett gázoktól, ellazítja a bélrendszer izmait, a puffadást is csökkenti. Akkor is javíthatja az állapotunkat, ha valamilyenfertőzésmiatt szenvedünk hasmenéstől vagy hasfájástól. Az emésztés javításához érdemes elrágcsálni egy kis darab friss gyömbért a nagyobb étkezések után.

A gyömbér erősíti az immunrendszert

Különösen előnyösen hat akkor, ha megfáztunk vagy influenzásak vagyunk. A gyömbérben ugyanis vírus- és baktériumellenes hatóanyagok is találhatóak, izzasztó hatása is ismert, csökkenti a lázat és csillapítja a köhögést. Reszeljünk le egy kis darab gyömbért, forrázzuk le 2 deci vízzel, hagyjuk állni tíz percig, majd szűrjük le, és az elkészült italt mézzel ízesítve kortyolgassuk el. A gyömbérforrázatot inhalálásra is alkalmazhatjuk, így segíthetjük a letapadt váladék feloldódását. Akkor is érdemes a gyömbér gyógyerejét kihasználni, ha ízületi fájdalmaink vannak, ez a gyógynövény ugyanis a gyulladásokat és a fájdalmat is csökkenti. A gyömbér rendszeres fogyasztása mellett gyömbérolajjal meg is masszírozhatjuk az érintett területet.

Menzeszre is jó a gyömbér

A természetes gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatásokat akkor is kihasználhatjuk, ha menstruációs fájdalmaink vannak. A gyömbérolajjal átmasszírozhatjuk a hasi területet, ihatunk gyömbérteát is, de szedhetünk gyömbértartalmú étrend-kiegészítőt is (és ez akkor is előnyös lehet, ha a PMS tünetei között a hasi panaszok is jellemzőek az esetünkben). A gyömbért a cukorbetegeknek is érdemes rendszeresen fogyasztani, mert ez a gyógynövény segít kordában tartani a vércukorszintet, növelheti az inzulin hatékonyságát, emellett pedig a különböző, a diabétesszel összefüggő szövődmények rizikóját is csökkentheti. A megfelelő hatásokhoz igyunk meg reggelente, éhgyomorra egy pohár gyömbérteát, vagy 2 deci vízben elkevert egy teáskanálnyi gyömbérlevet.