Tipp Utazáskor is hasznos! A gyömbérnek fertőtlenítő, antibakteriális tulajdonsága is ismert, így ha külföldi országokba - különösen a trópusi, keleti, távol-keleti országokba - utazunk, mindig vigyünk magunkkal egy keveset, és szórjuk meg vele ételeinket, vagy étkezés után, 1 késhegynyit egy kevés vízben feloldva, igyuk meg. Így biztos nem lesznek az ételek miatt problémáink.

Segíti emésztőrendszerünket

Tegyük rendszeressé használatát!

A gyömbér számtalan formában fogyasztható

A gyömbér egy trópusi évelő növény, a kurkumához hasonlóan a gyömbérfélék családjába tartozik. Valódi eredetét nem ismerni, vélhetően Délkelet-Ázsiából származik. Eleinte elsősorban gyógynövényként, és nem fűszerként használták, majd amikor Európába is eljutott, legalább olyan fontos alapanyaggá vált, mint a fekete bors. Szinte minden ételbe tettek belőle, hiszen. Népszerűsége napjainkban ismét növekedni kezdett.A gyömbérnek igen sokféle gyógyhatása ismert, de. Aki gyomorproblémákkal, savtúltengéssel küzd, minden nap fogyasszon belőle, hatása szinte azonnal érezhető. Kismamáknak is ajánlott émelygés ellen a terhesség első hónapjaiban, de operáció utáni rosszullét, tengeribetegség, hányinger , hasfájás, hasmenés, bélgyulladás, bélproblémák esetén is jól alkalmazható. Mindezek következtébenis, hiszen ha emésztőrendszerünk rendben van, immunitásunk is kevésbé sérülékeny.A gyömbér kivonata rendben tartja a vér koleszterinszintjét , megnöveli az alacsony vérnyomást , és a daganatos betegségek kialakulásának kockázatát is csökkenti. A hűvösebb időszakban használhatjuk köhögés és megfázás ellen, de a migrénes fejfájást is képes csillapítani. A benne található gingerol vegyületnek köszönhetően, mely csípős ízét adja, segít a fájdalom- és lázcsillapításban is.A gyömbért szárítva, őrölt formában és frissen is fogyaszthatjuk. Kisséigen kellemes. Szinte bármilyen ételhez hozzáadhatjuk, friss ízt ad neki, és közben segíti emésztésünket is. Az ázsiai konyha előszeretettel használja ételeihez, de hozzáadhatjuk levesekhez, főzelékekhez, sült ételekhez, pácokhoz, öntetekhez, italokhoz is, de savanyúságként is kapható. Édességekben is megtalálható, amessze földön kedvelt finomság, de kandírozott formában is megvásárolhatjuk.Immunrendszerünkre gyakorolt kedvező hatásai miatt tegyük rendszeressé ételeinkben, főként a hűvösebb időszakban.Elkészítési idő: 30 percHozzávalók 4 személyre:1,5 l csirke alaplé (bio levesporból is készíthetjük)1 közepes fej vöröshagyma cikkekre vágva60 dkg vegyes zöldség (sárgarépa, fehérrépa, zeller)10 dkg csiperkegomba cikkekre vágva1 cm friss gyömbérsó, bors30 dkg finommetélt puhára főzve1-2 chilipaprika1 kis csomag petrezselyemzöld apróra vágvaA csirke alaplében megfőzzük a zöldségeket, majd csiperkegombával gazdagítjuk, gyömbérrel, sóval, borssal ízesítjük. Tálaláskor a tálba tesszük a tésztát és a zöldségféléket, felöntjük a levessel, majd ízlés szerint chilipaprikával, petrezselyemmel díszítjük.Vegetáriánusok készítsék bio zöldség alaplével és tojásmentes tönköly finommetélttel.Elkészítési idő: 85 perc pácolássalHozzávalók 4 személyre:4 nagy szelet csirkemellfilé5 evőkanál dióolaj 2 evőkanál hámozott reszelt gyömbér1 evőkanál reszelt citromhéj3 gerezd áttört fokhagyma2 kisebb lilahagyma, apróra vágva1,5 evőkanál citromlé1 teáskanál őrölt kurkuma1 csapott teáskanál só1 evőkanál nyers nádcukor1 evőkanál kókuszzsírA csirkemellszeleteket hosszában csíkokra vágjuk. Egy tálban összekeverjük az olajat a reszelt gyömbérrel, a citromhéjjal, a fokhagymával, a hagymával, a citromlével, a kurkumával, a sóval és a cukorral. Majd bekenjük vele a csirkét, a legjobb kézzel belemasszírozni. Egy tálba tesszük, lefóliázzuk, és hűtőszekrényben minimum 1 órát érleljük. Ezután egy nagy wokot felhevítünk, és amikor már forró, beledobjuk a kókuszzsírt, majd a csirkét, és folyamatosan kevergetve megsütjük. Ha egyszerre túl soknak ítéljük a csirke mennyiségét, akkor két részletben süssük meg.