Gyömbér: vért tisztít, tüzet fokoz

Gyógylikőr részeként, gyömbérsör formájában, húslevesek, páclevek, sütemények fűszereként mindenki találkozhatott már vele, de érdemes közelebbről is megismerni sokféle, jótékony hatását.

Ismerjük meg! A gyömbér (Zingiber officinale) Indiából és a Dél-Kelet Ázsia trópusairól származik, ma már vadon nemigen fordul elő, viszont elterjedt kultúrnövény, számos országban (például Brazília, Ausztrália, India, Kína, Vietnam, Jamaica területén) termesztik a rendszertani rokonságba tartozó mintegy 85 faj valamelyikét. Évelő növény, a talajban kúszó, gumós, agancsszerűen elágazó gyöktörzsének (rizómájának) osztásával szaporítják. Nádhoz hasonló, méternyi magasra növő, keskeny, lándzsás alakú, fényes, sötétzöld levelei, füzérvirágzatában sárga, bíbor foltos virágai vannak. Neve a "szarv alakú" jelentésű "singabera" szanszkrit szóból származik.



A nagy földrajzi felfedezések idején, a XV-XVI. században ismerték meg Európában is. A hatóanyagokban gazdag gyöktörzséért termesztik, amelyet a virágzás után takarítanak be. Fűszerként ezt a részét használják, tisztítva és szárítva. Van, ahol meghámozva, másutt hámozatlanul aszalják meg. Az előbbi módszerrel készül a bengáliai fehér, utóbbival pedig a barbadosi fekete gyömbér. Íze kissé csípős, kesernyés, aromás.

Miért jó? Ettek már gyömbéres süteményt egy finoman ízesített marhahúsleves után, kóstolták már az angolok kedvelt gyömbérsörét? Ha csupán sokoldalú fűszerként szerzett volna érdemeket ez a furcsa alakú gyökér, akkor is figyelemreméltónak kellene tartanunk. Azonban a benne lévő illóolajok, hatóanyagok (pl. bizabolén, gingerol és a shogaol) miatt ennél sokkal többet nyújthat, ha értő módon, jól és jókor használják: sokféle betegségben hozhat enyhülést, több kellemetlen testi tünetet hatékonyan csillapíthat, nem is beszélve arról, hogy évszázadok óta hatékony afrodiziákumnak tartják. A benne lévő ásványi anyagok közül kiemelkedik a



A gyömbér számtalan módon hasznosítható

Néhány a jótékony hatásai közül: a gyömbér fokozza az étvágyat és segíti az emésztést, csillapítja a gyomor- és bélpanaszokat. Élénkít, javítja a vérkeringést, csökkenti a vérnyomást és a vér



Hogyan fogyasszuk? Legtöbben fűszernövényként ismerik és használják,



Receptek Gyömbérsör

Tippek-tanácsok Jó tudni, hogy puhítja a húst, így ha a páclébe reszelünk belőle, omlósabb lesz a sült hússzelet.

Utazáskor, repülőn vagy hajón fellépő rosszullét esetén jó szolgálatot tehet egy kis kandírozott gyömbér, vagy akár egy kis darabka nyers gyömbérgyökér elrágcsálása is.



