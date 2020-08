Ételek, amelyek tisztítják a májat

Így tehetjük rendbe a májunkat Az agyvelő után talán a legbonyolultabb szervünk a máj, amely miniatűr vegyi üzemként gondoskodik szervezetünk sok létfontosságú folyamatáról, vércukorszintjéről, méregtelenítéséről. Hogyan vigyázhatunk rá?

A grapefruit remek májtisztító

A zsírdús ételek, a gyógyszerek és az alkohol egyaránt túlterhelhetik a májat, ennek a következménye lehet többek között krónikus fáradékonyság , fejfájás, bőrproblémák vagy emésztési zavarok. Mostmelynek rendszeres fogyasztásával segíthetjük a máj munkáját, stimulálhatjuk és revitalizálhatjuk annak sejtjeit.segítik az emésztést, és serkentik a méregtelenítési folyamatokat. Emellett a fokhagyma rendkívül jó hatással van a koleszterinszintünkre, vagyis ezzel is képes "tehermentesíteni" a májat. A fokhagymát legegyszerűbben nyersen vagy főzve fogyaszthatjuk, de ha nem kedveljük az ízét, akár fokhagyma-tartalmú étrend-kiegészítőt is szedhetünk.és az ásványi anyag, valamint a hasznos rostanyag és pektin, ezek pedig mind hozzájárulhatnak a máj erősítéséhez. A grapefruitban található egyik vegyület, a glutathion pedig többek között a nehézfémek eltávolításában is szerepet játszik. Együnk naponta egy egész grapefruitot, vagy igyunk egy pohár frissen facsart gyümölcslevet. Hasonlóan jó hatású a citrom is, melyben olyan anyagok is találhatóak, melyek serkentik a májenzimek termelődését.méltatlanul elhanyagolt zöldség, pedig különösen jó méregtelenítő. Rendkívül gazdag úgynevezett flavonoidokban, vitaminokban, béta-karotinban, ezek a vegyületek pedig mind szükségesek ahhoz, hogy a májunk megfelelően működjön. Ihatunk naponta egy-egy pohár céklalevet , de készíthetünk májtisztító salátát is: a kockákra vágott, sütőben megsütött vagy megpárolt céklát hűtsük ki, és tálaljuk citromléből és olívaolajból készült öntettel.erős méregtelenítő és a zsír feldolgozásában is segíti a szervezetünket. Egy 2002-es kutatás során megállapították, hogy a zöld teában található, catechinnek nevezett vegyületek stimulálják a zsírmetabolizmust, így megakadályozzák, hogy a zsírok felgyűljenek a májban . A zöld tea ráadásul az alkohol káros hatásaitól is védi a májat , és a májbetegségek, például a májdaganat rizikóját is csökkenti.