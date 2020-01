Így hat ránk a céklalé

A céklalé fiatalítja az agyat A céklalé fogyasztása javítja az agyműködést idősebb korban - állítja a Wake Forest egyetem legújabb kutatása, amely a magas nitráttartalmú céklalé és az edzés közös hatását vizsgálta az agyra.

A University of California at Davis és a Kyung Hee University berkeiből származó korábbi kutatás szerint már eddig is volt bizonyítékunk arra, hogy ha edzés előtt közvetlenül céklalevet iszunk , akkor- mindez a cékla magas nitráttartalma miatt van. A kutatók jelenleg azt vizsgálták: hosszú távon miként reagál a céklalére a szervezet?