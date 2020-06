Az 5 legjobb élelmiszer székrekedésre

Ricinusolajjal a székrekedés ellen

Ne feledjük, hogy a rostban gazdag ételek mellé elegendő folyadékot kell fogyasztani, különben az arra érzékenyeknél hasgörcsöt, puffadást okozhatnak! A szőlő, a szilva is magas rosttartalmuk miatt lehet jó megoldás a székrekedés ellen, és ezeket is fogyaszthatjuk friss vagy szárított formában, de akár szűretlen, rostos ivólé formájában is. ricinusolaj gyors és hatékony megoldás lehet a székrekedés ellen, de érdemes óvatosan, csak alkalmanként használni, mert a bélstimuláló hatása könnyen irritációba csaphat át. A ricinusolajat éhgyomorra vegyük be, két teáskanálnyit keverjünk el egy pohár gyümölcslében.