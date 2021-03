Keverjünk össze azonos mennyiségű ricinusolajat és kókuszolajat, majd ezzel masszírozzuk be a bőrünket. Húsz perc elteltével alaposan zuhanyozzunk le. A ricinusolajjal(esténként), de az éjszakai arckrémünkbe is tehetünk néhány cseppet, hogy még hatékonyabb ápoló terméket kapjunk.

A ricinus nagyonis, serkenti a hajhagymák növekedését, és egészségesebbé, fényesebbé, dúsabbá teszi a hajat , valamint a száraz, elvékonyodott hajszálaknak is jót tesz. A ricinusolajban lévő savak a fejbőrt is egészségesebbé teszik, így azoknak is érdemes alkalmazni, akik korpásodással vagy a fejbőr viszketésével küzdenek. A ricinusolajat keverjük össze kókusz- vagy édesmandula-olajjal, masszírozzuk a fejbőrbe, illetve végig a hajszálakba és így feküdjünk le aludni. Reggel alaposan mossuk meg a hajunkat. Hetente akár kétszer is ismételhetjük. A szempillák és a szemöldök dúsabbá és erősebbé tételéhez egy tiszta fültisztító pálcikát mártsunk ricinusolajba, majd ezzel kenjük át a szemöldököt és a szempillákat, este, lefekvés előtt. Néhány hétig ismételjük naponta.