Puffadás, felfúvódás: így kerüljük el!

A felfúvódás egyre többeket érintő probléma. Ha nincs a háttérben egészségügyi probléma, étkezésünk megreformálásával is segíthetünk rajta.

A tapasztalatok szerint a felfúvódás és puffadás leggyakoribb kiváltó okaRohanó világunkban sokszor nincs idő betartani a napi ötszöri étkezést, napközben csak csipegetünk, és gyorsan bekapunk valamit, majd este következik a bőséges étkezés. Ez azonban igencsakkövetkezményeként pedig kialakul a felpuffadás.Persze az elfogyasztott ételek is nagyban hozzájárulnak a probléma kialakulásához. A túlzásba vitt cukorfogyasztás, valamint a különböző gyorsételek - főként este -, így például a félkész pizza , a mélyhűtött sütnivaló burgonya, félkész, fagyasztott, panírozott ételek rendszeres fogyasztása is felpuffadáshoz vezethet. Ezekben az ételekben ugyanis a szénhidrátok "rezisztens keményítőt" tartalmaznak, melyek nem teljesen emészthetők, tehátHa betartjuk az alábbi szabályokat, a tünetek

Kedves Doktor Úr! Az Anyám gyermek orvos volt . Jelenleg 84 éves és Pro Famíliás receptjei vannak. Sajnos ebből kifolyólag használja is Őket ír magának minden fajta gyógyszert.Pl.: Xanax 3*1, vérnyomás csökkentők 2-3vagy három fajta, Lertazin ezt néztem most meg minek-:), gyomornedv segítő, memoril, rengeteg hashajtó, szemcseppek, orrcsepp,ízületeire Meloxep és sorolhatnám jelzem van házi orvosunk is de Őt ez nem érdekli. Elmentünk a bőrklinikára ( viszketős bőrbetegsége van, hogy úgy kikaparja, hogy vérzik)Szegedre ott kijelentette hogy Ő gyógyszerezi magát, és lehetett mert ugye protekcióval mentünk. Szeretném Önt megkérdezni, hogy egy orvos hány éves koráig gyógyszerezheti így magát mert ez félelmetes így. Köszönöm a válaszát előre is. Üdvözlettel:Bugyi Katalin

Kedves Hölgyem! Sajnos tudomásom szerint ilyen szabályzás nincs. Talán bíróságon keresztül lehetne eltiltani őt a gyógyszerfelírás jogától, ha a beszámíthatatlanságát hitelt érdemlően bizonyítani tudná, dehát nem hiszem, hogy ez megoldás és egyáltalá...