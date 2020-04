Tanácsok hasmenés és székrekedés esetére

Figyelem! Hasmenés esetén kerülni kell a túl hideg és a túl forró ételeket. A tejcukor-érzékenység is okozhat hasmenést, akinek ilyen problémája van, az kerülje a tejet. Ha a beteg nem kívánja az ételt, akkor maximum egy napig koplalhat, annál tovább semmiképp!

Miket kell kerülni hasmenés esetén?

kerülje a barna és fekete kenyeret, rozsos és magvas péksüteményeket, rostos ivóleveket, müzliket, dióféléket, pattogatott és főtt kukoricát, hüvelyeseket. Segíthet a kakaó, de ebben az esetben vízzel készítse. Hasmenés esetén, rostos ivóleveket, müzliket, dióféléket, pattogatott és főtt kukoricát, hüvelyeseket. Segíthet a kakaó, de ebben az esetben vízzel készítse. A savanyított tejtermékek (túró, joghurt, kefir, sajt) fogyasztása engedélyezett, sok esetben kifejezetten hasznos, mivel segít a károsodott bélflóra helyreállításában. Lehet enni rizst, burgonyát (vízben főzve vagy püréként elkészítve), másnapos kenyeret, pirítóst.

Ha a hasmenés már enyhül, akkor (továbbra is kis mennyiségben) fogyasztható főtt rizs, banán, almapüré, krumplipüré, alacsony zsírtartamú sajt, pirítós, később esetleg sovány hús, főtt zöldség. Továbbra is sok folyadékot kell fogyasztani. Zsíros, illetve zsiradékban párolt vagy zsiradékban sült dolgokat ne adjunk, a főzés és a gőzben párolás a leghelyesebb eljárás az étel elkészítésére.

Egyes esetekben nagyon jó hatással van, ha az illető kizárólag folyékony ételt kap, például 3-4 deciliter. A legjobb az alma-, birsalma-, meggy- és a sárgarépalé , mert ezeknek magas a pektintartalma. A felsorolt gyümölcsöket reszelve vagy turmixolva is meg lehet enni, és adhatunk hozzájuk banánt is. Ezek a gyümölcsök, gyümölcslevek a folyadék- és káliumpótlás szempontjából is nagyon fontosak. Nátriumot az ételek, italok enyhe sózásával is pótolhatunk.