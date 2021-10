Szakértői tanácsok: így tartsuk tisztán a textilmaszkot

Jelenleg a kórházak és szociális intézmények kivételével nem kötelező a maszkviselés itthon. A járványhelyzet viszont érezhetően romlik, így számos hazai szakember és szervezet javasolja, hogy zárt térben, rendezvényeken, tömegközlekedési eszközökön hordjuk az említett védőeszközt. Ezzel kapcsolatban azonban ki kell emelni, hogy csak akkor érdemes maszkot viselnünk, ha az kellőképpen tiszta. "Minél többször viselünk olyan maszkot, amelyet nem mostunk ki, annál nagyobb a valószínűsége, hogy valamilyen baktérium vagy vírus megfertőz bennünket" - idézi cikkében a SELF dr. Rashid Chotani epidemiológust.

Dr. Chotani egy szemléletes példával is igyekezett rávilágítani, mennyire fontos a tiszta maszk. "Gondoljunk csak bele: egész nap rajtunk van a maszk, majd levesszük, és letesszük az asztalra, amelynek a felületéről további kórokozók kerülhetnek a maszkra. Amikor pedig újra felvesszük, a kórokozók könnyedén bejuthatnak a szervezetbe" - így a szakember.

Maszk: ha rendszeresen viseljük, tartsuk tisztán. Fotó: Getty Images

A piszkos maszk viselése ráadásul a bőrünknek sem tesz jót. A védőeszközön megtapadt szennyeződések, keveredve a bőrünk által termelt faggyúval, eltömíthetik a pórusokat, mondja dr. Corey Hartman bőrgyógyász. A maszk viselése bőrgyulladáshoz vezethet, és súlyosbíthatja az olyan, már meglévő betegségeket, mint a rosacea vagy a seborrheás dermatitisz. És bár az emberek a maszknénak nevezett jelentéseget a maszkviselésnek tulajdonítják, dr. Hartman szerint a legtöbb esetben "valójában a maszk megfelelő tisztításának hiánya okozza a problémákat, és teszi azokat tartóssá". Mint azt a szakember kiemelte: "a maszk mosásának vagy cseréjének elhanyagolása sokkal károsabb, mint maga a maszkviselés".

h i r d e t é s

De hogyan tartsuk tisztán a textilmaszkjainkat?

Egyszerűen: csak dobjuk be a mosógépbe, és mossuk ki. Dr. Chotani szerint nem kell kímélő programot választani hozzá, vagy elkülöníteni más ruhadaraboktól. Az azonban fontos, hogy mielőtt felvesszük a maszkot, győződjünk meg arról, hogy teljesen megszáradt. Dr. Shira Odorn epidemiológus pedig arról beszélt, hogy "a szárítógép nagyszerűen elpusztítja a baktériumokat, de ebből a szempontból a napon történő szárítás is ugyanilyen hatásos".

Ami a kézi mosást illeti: az egyik ausztrál egyetem kutatóinak 2020-as tanulmánya szerint azok az egészségügyi dolgozók, akik kézzel mosták a maszkjukat, kétszer nagyobb eséllyel fertőződtek meg szezonális légúti vírusokkal, szemben azokkal, akik mosógépben mosták a védőeszközt. A kutatásnak ugyanakkor voltak bizonyos korlátai, például az, hogy önbevalláson alapult. A szerzők azt is megjegyezték, hogy kifejezetten a kétrétegű szövetmaszkokkal kapcsolatban vizsgálódtak, így eredményeik nem általánosíthatóak minden maszktípusra.

Dr. Doron úgy véli, az az ideális, ha mosógépbe tesszük a maszkot. Amennyiben erre nincs lehetőség, és kézzel kell kimosnunk, a szakember azt tanácsolja, szappant és vizet használjunk a tisztításhoz. "Amikor szappannal, langyos víz alatt megmossuk a kezünket, a baktériumok és vírusok nagy részét elpusztíthatjuk. Tehát ugyanez a szabály érvényes a maszk kézzel történő mosásakor is: hogy szappannal és vízzel történjen" - mutat rá dr. Doron.

A textilmaszkot minden viselés után ki kell mosni. Ha tehát rajtunk volt a munkahelyünkön, amint hazaértünk, dobjuk be a mosógépbe, vagy mossuk ki kézzel, mielőtt újra felvennénk. Dr. Chotani arra is felhívta a figyelmet, hogy ha napközben a maszk bepiszkolódik valami miatt, vegyünk fel helyette egy tiszta darabot. "Emiatt mindig két maszkot tartok magamnál, bárhová is megyek" - szögezi le a szakember.

A maszkok "szavatossági ideje"

Mikor számítunk koronavírus-gyanús betegnek?

Az, hogy újra meg újra kimossuk a textilmaszkot, nem feltétlenül árt a "hatékonyságának", de azért érdemes figyelni, hogyan bírja a gyűrődést. "A textilmaszkot egészen addig nyugodtan viselhetjük, amíg tökéletesen illeszkedik az arcunkra, és nem szakad el. Ellenkező esetben ki kell dobni, és el kell kezdeni újat használni" - mondja dr. Doron.

A sebészi maszkot viszont minden használat után el kell dobni. Ha nincs más választásunk, és újra kell használnunk, az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) ajánlása szerint egy száraz, jól szellőző helyen, például egy papírzacskóban kell tárolni addig, amíg ismét fel nem vesszük. Vegyük azonban figyelembe, hogy ha a maszk koszos vagy nedves lesz, elszaporodhatnak rajta a kórokozók, illetve, ha valahol megsérül, és emiatt már nem illeszkedik jól, az csökkentheti a hatékonyságot.

Ha N95-ös vagy FFP2-es (KN95) maszkot használunk, és napközben levesszük, tároljuk papírzacskóban addig, amíg nem vesszük fel újra, javasolja dr. Chotani. A szakember fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy amikor levesszük, ne érintsük meg a belsejét, illetve, hogy ha a maszk szennyeződik, megsérül, esetleg nehezen tudunk benne lélegezni, cseréljük le. Az N95-ös és a KN95-ös maszk esetében - csakúgy, mint a sebészi maszknál - a mosás egyébként nem opció, erre a Marylandi Egyetem is felhívta a figyelmet.

A koronavírus-járvány negyedik hullámának jelentkezéséig sikerült viszonylag gyorsan elérni a hazai lakosság 60 százalékos átoltottságát. Ez az arány azonban nem elegendő ahhoz, hogy megakadályozzuk a további nagyszámú megbetegedést és halálozást - figyelmeztetett a Magyar Tudományos Akadémia (MTA). Mutatjuk, az akadémia állásfoglalása szerint hogyan lehetne megfékezni a negyedik hullámot.