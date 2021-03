"Maszkné": mit tanácsol a bőrgyógyász?

A maszkhordással összefüggésben megjelent úgynevezett maszkné (a maszk és az akné szavak összevonásából) új kihívások elé állítja a szakembereket. A bőrprobléma kezeléséről dr. Schmidt Emese bőrgyógyász, a Budai Allergiaközpont orvosa foglalta össze a fő tudnivalókat.

A problémás bőrűeket jobban megviseli

Aki korábban is küzdött bőrproblémával, vagy érzékenyebb a bőre, az elmúlt hónapokban fokozódó tüneteket tapasztalhatott. Sokan fordulnak tanácsért szakemberhez, mert az állandó maszkhordás miatt a maszk alatti területen a bőrük egyre pattanásosabb lett. Ez az úgynevezett maszkné jelensége, amit egyfelől okozhat az is, hogy a maszk felülete érintkezik a bőrrel, dörzsöli. Ez a jelenség megfigyelhető sportolóknál is, például az állvédő alatt is jelentkezhet ilyen bőrprobléma.

Ha a maszkban a bőr nem tud megfelelően szellőzni, nem engedi az izzadságot eltávozni a bőrről, a faggyútermelés fokozódik, emiatt is pattanások jelenhetnek meg. Fotó: Getty Images

Különböző tünetek

Ha a maszkban a bőr nem tud megfelelően szellőzni, nem engedi az izzadságot eltávozni a bőrről, a faggyúmirigy-termelés fokozódik, emiatt is pattanások jelenhetnek meg. A pattanások különböző formában jelentkezhetnek, lehetnek pustulák, papulák, csomók és ciszták is. A száj körüli pattanások periorális dermatitisz tünetei, az orr és az orcák területén kialakuló gyulladások rosacea jelei is lehetnek. Dr. Schmidt Emese kiemelte, hogy az akné egyes formái eltérő kezelést igényelhetnek, ezért panaszok esetén fontos szakemberre bízni a bőrápolást. Ahhoz, hogy a megfelelő kezelésben részesüljünk, lényeges különbséget tenni a bőrproblémák közt, figyelembe véve az alap bőrtípust és a korábban is meglévő panaszokat.

Új bőrápolási rutin

Ha a munkaidőnk nagy részét maszkban töltjük, akkor érdemes újragondolni a korábban bevált bőrápolási rutint. Gyengéd összetevőket tartalmazó, illatanyagmentes termékeket válasszunk. Az aktív összetevőket tartalmazó készítmények - például kémiai hámlasztók, A-vitamin-tartalmú termékek vagy szalicilsav - alkalmazását nagy körültekintéssel végezzük, mert ezek miatt a bőr még érzékenyebbé válhat, a maszkhordás még inkább kikezdheti. Használatuk csak éjszakára javasolt, nappalra pedig fényvédős hidratáló ajánlott. A pattanások után maradó hiperpigmentáció ellen például niacinamid vagy magas C-vitamin-tartalmú termékeket használhatunk, de bánjunk ezekkel is óvatosan, a maszk fokozza a hatóanyag bőrbe jutását, ezért ezeket is inkább éjszakára alkalmazzuk.

Dr. Schmidt Emese hangsúlyozza, maszkné esetén először is szakemberrel konzultáljunk, aki megállapítja, hogy pontosan milyen bőrproblémát kell kezelni. Némely esetben elegendő lehet a bőrápolási rutint módosítani, például a korábbi olajos nappali krémet könnyedebb formulára cserélni. Ki kell zárni, ha a panaszokat esetleg gomba, vagy rosacea okozza, ilyen esetekben megint más típusú kezelésre van szükség.

Erre figyeljünk a maszkhordásnál

Fontos, hogy a maszk megfelelő védelmet nyújtson a cseppfertőzés ellen, ne legyen túl laza, de az sem jó, ha túl szoros. Az eldobható maszkok mellett jó választás a fülnél állítható nagyságú maszk is, így csökkenthetjük a bőr dörzsölését.

A többször használatos maszk anyaga ne legyen műszálas, a legjobb választás a pamut. Mossuk rendszeresen, a maszkot naponta cseréljük. Érdemes a mosószert és az öblítőt is allergénmentesre váltani, az erős illatanyagok is irritálhatják a bőrt, ami pattanásokat okozhat.

Sminkelési tanácsok

Lehet sminkelni akkor is, ha maszkot viselünk, a hangsúly ez esetben is a készítmények összetevőin van - mondja dr. Schmidt Emese. A vastag smink eltömítheti a pórusokat a maszk alatt. Egy könnyű, olajmentes alapozó vagy színezett nappali krém azonban jó választás lehet. A smink alapos eltávolítása, a gondos esti bőrápolási rutin és a maszk rendszeres tisztítására mellett annak napi cseréjére ügyeljünk.