Ilyen finomságokat készíthetsz az ősz sztárjaiból

„Az almaszezon bőségesen ellát minket friss, roppanós almával” – írják a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) élelmiszerpazarlás ellen küzdő, Maradék nélkül elnevezésű programjának Facebook-oldalán. Ha viszont már unod magában rágcsálni a nyers gyümölcsöt, és némi izgalomra vágysz, érdemes kipróbálnod az alábbiakat.

Fotó: Getty Images

Egy másik posztban pedig a szilva változatos felhasználásához adnak tippeket. „Hoztunk egy kis inspirációt, amelyből töltekezve olyan szilvás fogásokat készíthettek amelyeket az egész család gyorsan bepuszil!” – írják a bejegyzésben.

Fotó: Getty Images

A Maradék nélkül korábbi cikkében még több szilvás receptötletet találsz.

Ezért egészséges az alma

Ahogy már korábbi cikkünkben is olvashattad, egy átlagos méretű, 150 grammos alma 78 kilokalóriát, 17,1 gramm szénhidrátot és 3,6 gramm rostot rejt. Ez a gyümölcs igen gazdag B6-, C- és K-vitaminban, valamint káliumban és rézben is.

Emellett az alma fogyasztásának számos előnyös hatása lehet. Egyes tanulmányok szerint például napi 100-150 gramm alma elfogyasztásával számottevően csökkenthető a szívbetegség, a magas koleszterinszint és a magas vérnyomás kialakulásának kockázata. Ez a gyümölcs jót tesz továbbá az emésztőrendszernek, segítheti a fogyást, hozzájárulhat a cukorbetegség és a rák megelőzéséhez, valamint támogatja az agy egészségét.

Miért éri meg gyakran szilvát enni?

100 grammnyi szilva 46 kilokalóriát, 10 gramm szénhidrátot és 1,4 gramm rostot tartalmaz, emellett nagy mennyiségű A-, C- és K-vitamint. Mint korábban már megírtuk, ez a gyümölcs is nagyon jót tesz az emésztésnek. Magas rosttartalma miatt székrekedés esetén különösen ajánlott a fogyasztása.

A szilva tele van továbbá káliummal, így segít a vérnyomás egyensúlyban tartásában, illetve csökkenti a stroke rizikóját is. Fontos tudni azt is, hogy alacsony glikémiás indexszel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy nem emeli meg túlságosan a vércukorszintet, ezzel együtt pedig mérsékli a 2-es típusú cukorbetegség veszélyét is. Ezenkívül erős antioxidáns hatása sem elhanyagolható.

Kiemelt képünk forrása: Getty Images