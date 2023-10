Az alma bámulatos hatásai

Ha egy közepes méretű almát elfogyasztasz – nyersen, a héjával együtt –, azzal 95 kalóriát, 0,5 gramm fehérjét, 25 gramm szénhidrátot, 19 gramm cukrot és 4,4 gramm rostot vihetsz be a szervezetedbe. Ezenkívül a napi C-vitamin-szükségleted 9 százalékát is fedezni tudod ekkora mennyiséggel. Ez a vitamin elengedhetetlen egyebek mellett az immunrendszer megfelelő működéséhet, a gyorsabb gyógyuláshoz, a vas hatékonyabb felszívódásához, valamint a kollagéntermeléshez is – mindezt tehát részben biztosítani tudod a rendszeres almafogyasztással.

Emellett azonban még számos egyéb előnye is lehet annak, ha gyakran eszel ebből a gyümölcsből. A következőkben a Health.com cikke alapján bemutatjuk az alma bámulatos hatásait.

A hasznos információkat tartalmazó galéria az alábbi képre kattintva nyílik meg.

Az almaevés egyeseknél kockázatokkal is járhat

A mérsékelt almafogyasztásnak általában nincsenek mellékhatásai. Egyesek azonban kevésbé tolerálják a magas rosttartalmú, illetve a fruktózt és szorbitot is rejtő életeket – és bizony az alma is ebbe a kategóriába sorolható. Az érzékenyebbeknél emésztési problémák és fokozott puffadás jelentkezhet almaevés után.

Bár nem túl gyakori, létezik almaallergia is, az érintetteknek pedig értelemszerűen kerülniük kell az almát és azt tartalmazó ételek fogyasztását, ha nem szeretnék, hogy kellemetlen panaszaik lépjenek fel. Gyakori ugyanakkor a nyírfa-alma keresztallergia, amely azt jelenti, hogy a nyírfapollenre érzékeny személyeknél az alma fogyasztása is allergiás tüneteket vált ki. Ennek oka, hogy az immunrendszer nem tud különbséget tenni az almafehérje és a nyírfapollen között. Egyes becslések szerint az alma által kiváltott keresztallergia a nyírfaallergiások nagyjából 70 százalékát érinti.

Fontos továbbá megemlíteni, hogy bizonyos esetekben az almamagok lenyelése is gondot okozhat. 1-2 mag elfogyasztása még valószínűleg nem jár komoly panaszokkal, ha azonban nagyobb mennyiséget nyelsz le belőle – összerágva –, akkor egy rendkívül mérgező vegyület (cianid) szabadulhat fel az almamagból. Nem árt tehát óvatosnak lenni.

A fotók forrása: Getty Images