Ezért egyél minél több lila zöldséget, gyümölcsöt

A lila élelmiszerek színüket az antocián nevű pigmentnek köszönhetik, amely antioxidáns tulajdonságokkal rendelkezik – írja az Éva Magazin.

A lila étkek kifejezetten jót tesznek az egészségednek. Fotó: Getty Images

Megvéd a betegségektől

Az antioxidánsok védik a sejteket az oxidatív stressz káros hatásaitól, így hozzájárulnak a szív- és érrendszer egészségéhez, csökkentik a rákos daganatok kockázatát, valamint segítenek a demencia megelőzésében és az éles látás megőrzésében. Ezenkívül a lila zöldségek, gyümölcsök fogyasztása javíthatja a memóriát, mivel az agysejtekre is pozitív hatással vannak. Egy tavalyi kutatásból pedig az is kiderült, hogy a 2-es típusú cukorbetegség megelőzésében, illetve kezelésében is jelentős szerepük van. Ezek a zöldségek és gyümölcsök tehát minél gyakrabban kerüljenek a tányérodra: lila répa, lila édesburgonya, szilva, lilahagyma, áfonya, lilakáposzta, szeder, padlizsán.