Tippek, hogy jobban használd otthon a hűtőt

A hűtőszekrény használata mindennapjaink része, hiszen elengedhetetlen az élelmiszerek tárolásához és frissen tartásához. Fontos szerep hárul rá az élelmiszer-biztonság megőrzésében és az élelmiszer-pazarlás csökkentésében is, ami az ünnepek alatt különösen értékes. Még most, az adventi időszakban érdemes időt szánni a hűtőszekrény és a fagyasztórekesz kiürítésére annak érdekében, hogy a karácsonyi fogásoknak és maradékoknak legyen elég hely – olvasható a Nébih közleményében.

A hatóság felmérései szerint fejenként egy év leforgása alatt átlagosan 60 kilogramm élelmiszerhulladékot termelünk, ebből pedig 24 kilogramm elkerülhető lenne,. A pazarlás mérsékléséhez az élelmiszerek kezelésében elengedhetetlen a megfelelő tudás és a tudatos hozzáállás. A hűtőszekrény használata magától értetődőnek tűnhet, de számos olyan praktika van, amelyek alkalmazásával a hűtő és a fagyasztó még nagyobb segítséggé válhat az élelmiszerpazarlás elleni harcban.

Fontos odafigyelni például a megfelelő hőmérséklettartományra, az elrendezésre és az időzítésre. A hűtendő élelmiszerekre és azokra is, amelyeknek árthat a hűtve tárolás. Ezenkívül a fagyasztás és kiolvasztás helyes és biztonságos módjáról sem szabad megfeledkezni, valamint a hűtőtakarítás lépéseiről, vagy éppen arról, hogy mi a teendő áramszünet esetén az élelmiszerekkel. A Maradék nélkül program most kiadott útmutatója ezeket az ismereteket foglalja össze. Aki megfogadja a szakértők tanácsait, nemcsak a saját egészségét óvhatja, de a Föld szűkös erőforrásait is kíméli a pazarlás mérséklésével! Az útmutatót ide kattintva böngészheted.

