Így hűtik magukat az amerikai katonák

Aki gyors lehűlésre vágyik, annak érdemes kipróbálnia az amerikai hadsereg erre kifejlesztett módszerét. Mivel az alkar és a bicepsz jéghideg vízbe merítése megelőzheti a túlmelegedést, ők ezt szokták alkalmazni akár terepen is.

Otthon is kipróbálhatod

Ha egy nagyobb tálba vagy egy vödörbe hideg vizet engedsz és jeget teszel, majd belemeríted a karodat, a vérkeringés a lehűtött vért viszi el a szervezet többi részére. A hatás eléréséhez nagyjából fél-egy percnyi hűtésre van szükség.

A CBS News beszámolója szerint az Egyesült Államokban nagyjából ezer olyan speciális „karos merülőasztal” van, amiben akár hat-nyolc katona is egyszerre alámerítheti a karját. Ugyanezt a módszert használják egyébként a tűzoltók és a NASA is, de építőipari cégek és sportolók is alkalmazzák.