Visszatér a rekkenő hőség

Zömében napos, felhőmentes időre számíthatunk ma, csupán a keleti országrészben várható némi gomolyfelhő-képződés, de csapadék ott sem valószínű - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. Gyenge marad a szél is, legfeljebb a Dunántúl nyugati felén élénkülhet meg helyenként a déli szél. Napközben a hőmérséklet 29-34 fokig melegszik, és késő estére is csak 20-26, hajnalra 14-21 fokig hűl vissza a levegő. Derült, száraz időre van kilátás holnap is, a Dunántúlon helyenként megélénkülő déli, délkeleti széllel. A hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban 32 és 37 fok között alakul.

Az elkövetkező napok igazi strandidőt hoznak. Fotó: Getty Images

Ami a hét második felét illeti, csütörtökön még túlnyomóan derült időre számíthatunk, csak nyugaton lehet helyenként több a fátyol-, esetleg a gomolyfelhő. Csapadék nem várható, de ismét elsősorban a Dunántúlon megélénkül a délkeleti szél, illetve Sopron és a Fertő környékén erős lökések is előfordulhatnak. A nappali hőmérséklet a hajnali 16-23 fok után 33 és 38 fok között tetőzhet.

Pénteken aztán a napsütés mellett nyugat felől egyre erőteljesebb gomolyfelhő-képződés valószínű, illetve összefüggő magasszintű felhőzet is felvonulhat. Nyugat, északnyugat felől egyre több helyen számíthatunk záporra, zivatarra, akár kifejezetten heves zivatarokra is. A déli, délkeleti szél a Dunántúlon északnyugatira, északira fordul, és nagyobb területen megerősödik. A nappali maximumok az északnyugati tájakon már kevéssel 30 fok alatt, a délkeleti, déli megyékben viszont még mindig 35 fok felett alakulnak.

Szombaton a napsütés és erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett többfelé, vasárnap már csak szórványosan várható zápor, zivatar. Szombaton megélénkül, helyenként meg is erősödik a Dunántúlon az északi, északnyugati szél. A hőmérséklet a hajnali 16-23 fokról 26-33 fokig melegszik - a Tiszántúlon lesz a legmelegebb. Vasárnap hajnalban 15 és 21, délután 26 és 33 fok közötti értékeket mérhetünk.