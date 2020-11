Humánmeteo: álmatlan éjszakánk lesz

Péntekre virradóan észak, északnyugat felől erős hidegfront halad át az országon, a markáns változás pedig nagy terhelést jelent szervezetünkre, és ez nem csak akkor igaz, ha a hidegfrontra érzékenyek körébe tartozunk. A megerősödő szél szintén sokaknál okoz panaszokat, kellemetlenné teszi a kint tartózkodást is. A front mögött hideg levegő zúdul be térségünkbe, és átmeneti csapadékra is készülni kell még a nap első felében. A front okozta panaszokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.