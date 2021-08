Terhesen így lehet sportolni

Komplikációmentes várandósság esetén legalább heti három alkalommal ajánlott 30-45 percet mozgással töltenie a kismamának. A sport számos jótékony hatással rendelkezik, a többi között csökkenti a terhességi diabétesz, amagas vérnyomásés a koraszülés kockázatát, lerövidíti a szülés utáni lábadozási időt, és kisebb eséllyel alakul ki szülés utáni depresszió is. Az aktuális edzéstervet azonban mindig a terhességgel járó anatómiai és élettani változásokhoz kell igazítani - mondta Dr. Sobel Gábor, a II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika adjunktusa.

A sport hatása a szülésre

Nemzetközi vizsgálatok azt mutatják, hogy akik rendszeresen mozognak terhesség alatt, jobban bírják a vajúdást, és maga a szülés is könnyebb, a császármetszés aránya kisebb, a szülés utáni felépülés pedig gyorsabb - sorolta a rendszeres testmozgás előnyeit Dr. Sobel Gábor, kiemelve, hogy sokszor problémát jelent a vajúdás alatt, hogy nem megfelelően tud nyomni a kismama. Sporttal azonban meg lehet tanulni a helyes technikát. Emellett kisebb eséllyel alakul ki gyermekágyi depresszió azoknál a nőknél, akik nem hagytak fel a mozgással.

A terhességgel járó anatómiai és élettani változásokat mindenképpen szem előtt kell tartani - emelte ki Dr. Sobel Gábor. Az adjunktus azt javasolja azoknak, akik már korábban is mozogtak, hogy az első időszakban az eddigi teljesítményt legalább 40 százalékra vegyék vissza, a 12. hét után azonban ez fokozatosan emelhető maximum 60 százalékig. Figyelni kell a pulzusszámot is, ami nem emelkedhet 140 fölé, mert az már veszélyezteti a lepény keringését; a helyes légzés is fontos a lepény és a magzat oxigén-ellátottsága miatt - hangsúlyozta az egyetemi adjunktus.

Akik rendszeresen mozognak terhesség alatt, jobban bírják a vajúdást

A kismamáknak az edzés során arra is figyelniük kell, hogy ne boruljon fel a hőháztartásuk: nem szabad túl melegen öltözniük, és kerülniük kell az izzadást vagy a melegben végzett mozgásformákat, például a hot jógát vagy pilatest. Nyáron érdemes a reggeli vagy az esti órákra időzíteni a mozgást, a kiszáradás elkerülése miatt pedig folyamatosan gondoskodni kell a folyadékpótlásról. Az intenzitás felmérésére az úgynevezett beszédtesztet ajánlja Dr. Sobel Gábor. Ez azt jelenti, hogy csak olyan mértékben sportoljon a kismama, hogy még tudjon közben beszélni.

Ezek a gyakorlatok lehetnek veszélyesek terhesen

Azoknak, akik a várandósság alatt szeretnék elkezdeni a mozgást, Dr. Sobel Gábor a csoportos órák látogatását javasolja. Erre kiválóak a különböző kismamajóga/torna csoportok. Akik bizonytalannak érzik magukat és kevés a tapasztalatuk, érdemes személyi edző segítségét kérniük. Vannak ugyanis bizonyos gyakorlatok, amelyeket nem szabad végezni: a második trimeszterben például nem lehet 90 fok alá guggolni, és kerülni kell a felüléseket is. A terhesség során egyre nagyobb mértékben termelődik a relaxin nevű hormon, amely az ízületek lazaságáért felelős. Ha túlnyújtunk egy ízületet, akkor nagyobb a sérülés veszélye - figyelmeztet a szakember. A bemelegítés és az edzés végi levezető, nyújtó gyakorlatok is csökkentik a sérülések kialakulását.

Vannak bizonyos kórképek, amelyek esetén nem szabad sportolni - hívta fel a figyelmet Dr. Sobel Gábor, példaként említve a 26. hét után elöl fekvő lepényt, az extrém fokú magas vérnyomást, az extrém elhízást vagy soványságot. Szédülés, magzatvíz-szivárgás, hüvelyi vérzés, mellkasi vagy alsó végtagifájdalomesetén is érdemes kerülni a mozgást.

Szülés után hat héttel már újra lehet sportolni. Dr. Sobel Gábor itt is a fokozatosság elvére figyelmeztetett, ami nemcsak a mozgás gyakoriságára, hanem hosszára, intenzitására is vonatkozik. Mint mondja, a rendszeres testmozgás nincs hatással sem az anyatej mennyiségére, sem az összetételére.

Forrás: Semmelweis Médiasarok