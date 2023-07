50 felett lett testépítő a korábban túlsúlyos nő

Heti hatszor edz, hogy megőrizze alakját a 60 éves nő, aki hét éve még enyhe túlsúllyal küzdött, most viszont arra ösztönzi több százezer követőjét, hogy kezdjenek el ők is egészségesebben élni. Igen, még idősebb korban is, hiszen ahogy az ő példája is mutatja, sosincs késő az életmódváltáshoz.

Monica megdöbbentő átalakuláson ment keresztül. Forrás: Tiktok/@monicabousquet

„A mama erősebb, mint én”

A The Sun cikke szerint az idős nő a közösségi oldalak sztárjává vált. A testépítőt Instagramon 506, TikTokon pedig 574 ezren követik. Monica az edzéseiről szokott megosztani videókat. Izmai és teljesítménye pedig egyértelműen bizonyítják, hogy semmi sem lehetetlen, még ebben a korban sem.

Nemrégiben például arról osztott meg egy videót, ahogy éppen egy óriási súlyt emelget a lábával, miközben egy felhúzórúdon függeszkedik. Ezt a posztját már több mint 20 millióan látták, és kommentelőknek leesett az álluk, hogy mire képes a 60 éves Monica. Egy kommentelő például kiemelte, hogy ő még súly nélkül sem tudná az idős nő után csinálni ezt az edzést, egy másik hozzászóló pedig úgy fogalmazott: „a nagymama erősebb, mint én”.

„60 éves vagyok, és én leszek a motivációd”

Monica videói alatt sokan megjegyzik, hogy a legnagyobb tanulság ebben az esetben az, hogy sosem késő elkezdeni az egészségesebb életmódot és a rendszeres testmozgást. De többen írták neki azt is, hogy ő lett a példaképük. „Ha idősebb leszek, olyan akarok lenni, mint te” – fogalmazott az egyikük.

Egy másik hozzászóló pedig azt írta, hogy Monica szerinte rengeteg embert motivál. De tulajdonképpen ez is a nő célja, hiszen már a bemutatkozó szövegében is az áll: „60 éves vagyok, és én leszek a motiváció, hogy egészségesebben kezdj élni”.