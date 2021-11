Séta

Tévhit, hogy aki formába szeretne lendülni, annak futnia kell. Nem beszélve arról, hogy aki rögtön kilométereket akar futni, kimerültségre, izomlázra számíthat, amitől elmehet a kedve a mozgástól. Egy félórás, tempós séta kezdetnek remek választás, sőt ezt a 30 percet akár három 10 perces alkalomra is feloszthatjuk egy-egy sűrű nap során. A séta az egész testnek jót tesz: egészségesebbek leszünk tőle, fokozza az állóképességet és a kalóriaégetést. Emellett pedig a fenékizmainkat is erősíti - ezt azért fontos kiemelni, mert ha ezek gyengék, akkor csípő- és hátfájással is bajlódhatunk.

A plank az egyik legjobb izomerősítő gyakorlat kezdőknek. Forrás: 123rf h i r d e t é s

Döntött törzsű evezés

Mindennap órákat töltünk előrehajolva: görnyedünk a számítógépünk előtt vagy a telefonunkat nyomkodva. Ez feszülő mellizmokhoz, illetve gyenge hátizmokhoz vezet - ezeken segíthet ez a gyakorlat. Álljunk vállszéles terpeszbe, és dőljünk előre - hátunk a talajjal közel párhuzamos legyen! Fogjunk meg egy súlyzót vagy rudat - szintén vállszélességben -, és lógó helyzetből kezdjük a gyakorlatot: felhúzzuk a rudat a lábunk mentén a hasunkhoz. Háromszor 15 ismétlés ajánlott kezdőként, haladóként pedig be lehet vállalni ennél többet is.

Guggolás

Hatékony funkcionális gyakorlat, amelyhez hasonlót egyébként is többször végzünk nap mint nap: gondoljunk csak arra, hányszor állunk fel és/vagy hajolunk le enyhén berogyasztott térdekkel. Ha szabályosan akarjuk csinálni a guggolást, arra ügyeljünk, hogy csípőszéles terpeszbe álljunk, és térdünk ne menjen túlságosan előre - az például már nem jó, ha a lábujjak hegyénél kijjebbre toljuk a térdeket guggolás közben. Kezdetnek háromszor 15 ismétlés bőven elég, később akár többet is csinálhatunk.

Planking

A planket sokan a központi (core) izmok erősítő gyakorlatának tartják, de 10 másodperc után az egész test beszáll a munkába: vállaink, tricepszünk, mell-, comb- és fenékizmaink is keményen megdolgoznak azért, hogy ebben a pozícióban tudjunk maradni. Az is fontos, hogy ügyeljünk a légzésre és tartsuk behúzva a hasunkat. Kezdjük 15 másodperccel, majd amikor már erősebbek vagyunk, tartsuk ki a plank pozíciót 10 másodperccel tovább, majd még 10 másodperccel - és így tovább!

Az 5 leggyakrabban elrontott edzés Sokan küzdenek azzal, hogy formába hozzák testüket, ám nem mindegy, hogy milyen állóképességet és fizikai erőnlétet igénylő gyakorlatot végzünk a cél érdekében.

Függőleges evezés

A vállizmok erősítésére kiváló ez a gyakorlat. A vállak kis izomcsoportot jelentenek, ezért nagyon jól reagálnak már egy kis edzésre is, az eredmény pedig elég hamar láthatóvá válhat. Álljunk vállszéles terpeszbe, fogjunk mindkét kezünkbe egy-egy kis kézisúlyzót! Hajlítsuk be a karjainkat, majd emeljük a könyökünket vállmagasságba (a súlyokat ekkor a mellkasunk közepénél fogjuk tartani); engedjük le a könyökünket, és csináljunk háromszor 15 ismétlést!

Forrás: blogs.webmd.com