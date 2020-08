A meddőség oka így deríthető ki

A legszükségesebb meddőségi vizsgálatokról és menetükről dr. Hernádi Balázs, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyásza beszélt.

Laborvizsgálat

A vizsgálatok sora általában vérvétellel kezdődik, ahol a szükséges hormonok szintjét is ellenőrzik. A labor során az ösztrogén-, a progeszteron-, az LH-, az FSH-, a tesztoszteron-, a prolaktin-, valamint az AMH-szintet is vizsgálják. Ezekből kiszűrhető az esetleges progeszteronhiány, a túl magas prolaktinszint, valamint a (korai) menopauza is.

Ezeken kívül érdemes meghatározni a TSH, a T3 és a T4 szintjét is, ami apajzsmirigyműködéséről ad képet. A pajzsmirigy hormontermelésének zavara ugyanis könnyen vezethet meddőséghez vagy sorozatos vetéléshez. A problémát szerencsére a legtöbb esetben gyógyszeresen kezelni lehet, a terápiát pedig a terhesség alatt is folytatni szükséges.

Ezeket a vizsgálatokat ne hagyja kimeddőségesetén!

A laborvizsgálatok során terheléses vércukorteszt is indokolt lehet, hiszen mind az inzulinrezisztencia, mind a cukorbetegség a teherbeesés útjában állhat. Ezen kórállapotok rendezése elengedhetetlen a fogantatáshoz éppúgy, mint a zavartalan várandóssághoz és a baba egészséges fejlődéséhez.

Ultrahang

"A képalkotó berendezések közül az ultrahang-készülék szintén fontos eszköze a kivizsgálásnak. Segítségével fájdalommentesen ellenőrizni lehet a peteérést, valamint hogy a beteg szenved-e PCOS-ben, illetve vannak-e különböző cisztákra, miómára és egyéb elváltozásokra utaló jelek" - mondja dr. Hernádi Balázs.

Invazív vizsgálatok

A meddőség nem csak hormonális eltolódás vagy betegségek következtében alakulhat ki. Anatómiai elváltozások is okozhatják a gyermekáldás elmaradását még abban az esetben is, ha a kismama előtte sikeresen kihordott egy terhességet. Ezek hátterének feltárására szolgáló vizsgálat a méh- és a hastükrözés, illetve a petevezetők átjárhatóságának ellenőrzése. Segítségükkel fény derülhet például arra, ha egyik vagy mindkét petevezető elzáródott, illetve hogy összenövések keletkeztek a méhben (ami szülészeti események, vetélés, császármetszés után viszonylag gyakori). Szerencsére a legtöbb probléma kisebb endoszkópos műtéttel orvosolható.

Kenetvétel, rákszűrés

A meddőségi kivizsgálás fontos részét képezi a HPV,- illetve rákszűrés, valamint a kenetvétel, amellyel kiszűrhetőek az esetleges kezelendő fertőzések. A bakterológiai vizsgálathoz szükség van vizelet- és hüvelyváladék-tenyésztésre, egyes esetekben pedig a méhnyakból levett, DNS-alapú kórokozó meghatározására: így olyan állapotokra derülhet fény, mint például a chlamydia vagy az ureaplasma fertőzés.

További vizsgálatok, melyek szükségesek lehetnek