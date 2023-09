Komoly betegséget okoz, ha zokniban alszunk

Bármilyen hihetetlen is, van egy ruhadarabunk, amelybe ugyanazok a baktériumok lehetnek jelen, mint a csótányokban és ürülékükben – ez pedig a koszos zoknink, figyelmeztetnek a kutatók a NYPost cikkében.

Éjszakára is marad a koszos zokni, ezért nem kellene

A Mattress Next Day szakértői 1017 britet kérdeztek meg alvási szokásaikról, és kiderült, hogy 18%-uk hord zoknit alvás közben, és 70%-uk marad éjszakára is abban, amit egész nap viselt. Ez pedig azért baj, mert a kutatók a reggel 7 és este 11 óra között viselt zoknik vizsgálata után megállapították, hogy a zoknik fele pseudomonas aeruginosa baktériumot tartalmazott – egy olyan baktériumtípust, amely súlyos fertőzésekért lehet felelős az emberi szervezetben.

„Jellemzően a légutakat és a húgyutakat fertőzi meg, és a tüdő fertőzését okozza” – állították a Mattress Next Day szakértői. „Könnyen terjedhet olyan eszközökön, amelyek beszennyeződnek és nincsenek megfelelően tisztítva”. A tudósok szerint egyes zoknik még a TV-távirányítóknál is koszosabbak voltak, ami nem kis teljesítmény, tekintve, hogy ezek az eszközök a szakemberek szerint a vécéknél is koszosabbak lehetnek.

Sokan éjszakára is zokniban maradnak. Fotó: Getty Images

Eközben a National Institutes of Health arról számolt be, hogy a pseudomonas aeruginosa gyakran megtalálható a csótányokban és azok ürülékében. Mivel könnyen terjed, így a koszos zoknit viselők átvihetik a baktériumot az ágyneműjükre, ami növeli a fertőzés lehetőségét. A szakértők azt is hozzátették, hogy a lábaknak körülbelül 250 ezer verejtékmirigye van, ami azt jelenti, hogy a nedvesség felhalmozódhat a piszkos zokniban, ami a dermatofitáknak nevezett lábgombák kialakulásához vezethet.

Hogyan, miben érdemes aludni?

Aki ezek után sem tud lemondani arról, hogy zokniban aludjon, annak a kutatók azt tanácsolják, hogy alvás előtt váltson zoknit. A koszosakat pedig érdemes 60 fokon mosni, hogy minden baktérium elpusztuljon.

Egyébként a teljes meztelenség sem ajánlott az alváshoz, legalábbis egy detroiti orvos szerint. Ahogy ő fogalmaz, a meztelenül alvás beszennyezheti az ágyneműt. Méghozzá azért, mert éjszaka is kiengedhetjük a felesleges gázokat, amit nem veszünk észre. Ahogyan azt sem, legalábbis egy általa idézett tanulmány szerint, hogy a „gázkiszökés” egy aprócska mennyiségű széklet távozásával is járhat, ami így egyenesen az ágyneműbe kerül. Ha viszont legalább bugyi vagy alsónadrág van rajtunk éjszaka, a testnedvek oda kerülhetnek át, a kórokozók pedig kiszáradnak.