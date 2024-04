Ezért fontos a minőségi alvás

A minőségi alvásnak három fontos jellemzője van: az időzítés, hogy mikor alszunk, a mennyiség, hogy mennyit alszunk, valamint a folyamatosság, vagyis hogy mennyire alszunk zavartalanul – mondta el az RTL Fókusz című műsorában Dr. Szakács Zoltán alvásszakértő.

Fontos, hogy valóban pihentető legyen az alvás. Fotó: Getty Images

Az agy közben dolgozik

Alvás közben agyunk fontos munkát végez. Ilyenkor működik legerősebben az immunrendszerünk és éjszaka frissül a memóriánk is. Egy csecsemő akár 18 órát is képes átaludni, az óvodásoknak 10-13 órára van szükségük az egészséges fejlődés érdekében, a kamaszoknak pedig legalább 9-10 órát kéne pihenniük mindennap. Ez a homloklebeny fejlődéséhez is elengedhetetlenül fontos, amely húszéves korig tart. Felnőttkorban 7 óra az ideális alvási idő, de az sem mindegy, hogy ezt mikorra időzítjük.