Akik azt mondják, hogy nem kell bugyi, azzal érvelnek, hogy így jobban szellőzik a szemérmük, és ez egészségesebb. Ebben természetesen lehet igazság, ám a bugyinélküliségnek lehet néhány kellemetlen mellékhatása.

Ők könnyebben megfázhatnak, ha hűvösebbre fordul az idő. Ugyanis a bugyi is melegít! Az ember (a ruhájában) akkor érzi magát kényelmesen, ha a bőrfelületnél 30-35 fok a levegő hőmérséklete, és 80 százalék alatti a relatív páratartalom. A bugyi ezt tudja biztosítani. A hideg és a megfázás (felfázás) közötti kapcsolat pedig a következő: a hideg hatására a kis erek összeszűkülnek, a szervezetbe bejutó kórokozók elleni belső védekezés emiatt nehezebb. Ezért fázunk meg (vagy fel) hideg időben gyakrabban.

A hálóing is védhet, melegíthet

Persze ha van rajtunk pizsama, akkor ez nem gond, illetve a hálóing is védhet, melegíthet - hacsak nem csúszik fel alvás közben (aminek viszont a párunk örülhet reggel). A tanga mellett divat diktálta érvek szólnak, ám ugyanakkor ez a forma az, ami a legideálisabb a kórokozó "utaztatásához" a végbélnyílás és a hüvely között. Milyen fertőzéseket "köszönhetünk" e ruhadarabnak? Kattintson és olvassa el! Ám a bugyi nélkül alvóknak nagyobb gondot kell fordítaniuk az ágynemű rendszeres cseréjére, valamint a pizsama, hálóing gyakori mosására, már ha ebben alszanak. A legtöbb nőnek ugyanis van valamennyi hüvelyváladéka, ami a bugyi mellőzése miatt a hálóruhára, lepedőre jut. Hát még akkor, ha éjszaka volt egy kis hancúrozás!

Akkor is érdemes meggondolni, hogy teljesen csupaszon aludjunk-e, ha az intim tájék teljesen szőrtelenítve van. A fertőzések kialakulását segíti ugyanis, ha teljes mértékben eltávolítjuk az intim szőrzetet (ami a nemi szervek természetes védőköpenyéhez tartozik). Legalábbis erre figyelmeztetnek a nőgyógyászok.

Vegyünk fel bugyit éjszakára?

Akik hordanak bugyit éjszaka...

...azok azzal érvelnek, hogy így védettebbnek érzik magukat. Mert a hüvelyváladékot a bugyi fogja fel, nem a lepedő vagy pizsama, bugyit pedig könnyebb cserélni. A testnedveink (melyek természetesek) mikroorganizmusokat is tartalmaznak. Ezek - ha más testnyíláshoz vándorolnak - betegséget okozhatnak. Például a végbél baktériumai szoktak makacs hüvelyi folyást és hólyaghurutot okozni.

A fanszőrzetnek és a szemérmet fedő alsóneműnek van egy olyan funkciója, hogy a mikroorganizmusokat tartalmazó természetes testváladékot "eltávolítja" a testfelszíntől azzal, hogy nem hagyja ott pangani, folydogálni. A bugyira kerülve a kórokozók már nem vándorolnak tovább, sőt ki is száradnak. Ezáltal a nemi szervek környékén a kórokozók száma nem éri el a betegség kiváltásához szükséges mennyiséget.

Mindegy, milyen bugyiban alszunk?

Korántsem! A rossz minőségű, sok műszálas anyagot tartalmazó fehérneműk alatt bepállik a szeméremtest, a nedves közegben pedig könnyebben megtelepednek a fertőzést okozó baktériumok. Épp ezért a pamutból vagy más természetes anyagokból készített, esetleg kevés rugalmas szálat tartalmazó fehérnemű alkalmas alváshoz, illetve tartós nappali használathoz is.

A szintetikus anyagból készült fehérnemű alvásra sem való, ahogy tartós nappali hordásra sem. Csábításra, randevúra jó, de mivel az érzékeny területeken könnyen kidörzsölheti a bőrt, ezért csak néhány órát legyen rajtunk. És ilyen esetben is válasszunk megfelelő méretet!

Semmiképp sem tanácsos azonban tangában aludni. Egyrészt - ahogy már a tangával foglalkozó cikkünkben is megírtuk, ez a fehérnemű a "fertőzések hídja". Másrészt - hacsak nem alszunk teljesen mozdulatlanul - nagyon kidörzsölheti a szeméremtestet.

Alváshoz a legkényelmesebb a hagyományos fazon, illetve a franciabugyi. Ez a "kisnadrágszerű" fehérnemű melegít is, nem is szorít, és a párunk is szívesen legelteti rajta a szemét. Színes alsóneműknél okozhat irritációt a festék is, talán ezért van, hogy a színes bugyik közül a sokszor mosottak kerülnek "alvós" státuszba.

Vannak, akiknek nagyon érzékeny a bőrük: létezik allergia gyapjúra, selyemre, esetleg az anyag gyártásához vagy kikészítéséhez, mosásához használt vegyszerek is okozhatnak irritációt. És persze nem mindegy a méret sem: a szoros alsó bevág, és smirgliként lecsiszolhatja a bőrt, a nagyon laza alsónemű pedig begyűrődik, és ezzel okoz fájdalmat, esetleg sebesedést. Az így keletkezett sérüléseken, pattanásokon keresztül pedig kórokozók jutnak a szervezetbe.

Extrém választások

Állítólag szilveszter éjszakáján (akár alszunk, akár nem), piros bugyit, illetve alsónadrágot kell felvenni - legalábbis az olaszok szerint. A piros alsóval biztosítjuk, hogy vérpezsdítő és mozgalmas legyen a szexuális életünk a következő évben.

Kapható már vibráló, "orgazmikus" bugyi is. A diszkrét távirányítóval szabályozható fehérneműben a csiklót ingerlő mini vibrátor van, amelyet messziről is lehet működtetni, így akár a partner is meglepetéseket szerezhet a másik szoba távolából, vagy édes álmokat okozhat. Ám ennek a fehérneműnek az éjszakai viselését - legalábbis tartósan - nem ajánljuk!

Adjunk a gyerekre bugyit éjszakára?

Ez is családonként, de még gyerekenként is változó. Amikor a pelenkáról leszoktatás zajlik, gyakran bugyit kap a kisfiú vagy kislány, hogy legalább az érzet kissé hasonló legyen, tehát hogy "van valami a lába között".

Ám vannak gyerekek, akik később már nem igénylik alváshoz a fehérneműt - döntse el a gyermek, mi a kényelmesebb neki. Csak arra figyelnünk, hogy ne fázzon, illetve ne izzadjon meg. Egyszóval minden szokás kérdése, illetve az, hogy milyen példát lát a gyerek a családban. Megfelelő higiénia betartásával, tehát a fehérnemű, vagy az alvós ruha rendszeres cseréjével, szélsőségektől mentes döntésekkel akár bugyiban, akár bugyi nélkül egészségesen alhatunk éjszaka.