Mi a boldog párkapcsolat titka? Olvasóinkat kérdeztük

Mi a boldog párkapcsolat titka? – ezt a kérdést tettük fel néhány hete Facebook-oldalunk követőinek és nagyon sok válasz érkezett rá. Emma a közös humor, a sok nevetés és minőségi egymásra fordított idő fontosságát emelte ki; míg Éva szerint az a leglényegesebb, hogy jobban szeressük a másikat, mint saját magunkat. Péter úgy fogalmazott, „A kérdésben ott a válasz: boldog, pár, kapcsolat. Ha a felsorolt 3 összetevő közül csupán egy is hiányzik, az olyan lesz, mint a hamis gulyás.” Ferenc pedig a következő, igencsak elgondolkodtató sorokat írta:

Tisztelet, megbecsülés, őszinte szeretet és szerelem, bizalom, egy hullámhossz, problémák megoldása, közös programok, egymással való őszinte törődés, kommunikáció, minden megbeszélése, stb. Ezek sajnos ma már hiányoznak a kapcsolatok többségében, sokan nem is akarnak tartós kapcsolatot, vagy félnek elköteleződni. Vagy az első probléma után viszlát van, vagy csak »arra« mennek. (…) Érdekkapcsolatban élnek sokan. Nagyon szomorú ami itt folyik.”

Ez az öt dolog a legfontosabb?

Persze érkeztek humoros válaszok is a kérdésre. Béla szerint például a jól működő párkapcsolat első feltétele, hogy legyen az embernek párja; Gabriella szerint pedig a tojásos nokedliben rejlik a tartós boldogság kulcsa. Mások szerint a rossz memória, a külön hálószoba vagy lakás, a fejfájás-csillapító, a ritka találkozás és a két tévé biztosítja a sokáig tartó harmóniát. Enikő szerint pedig egyszerűen csak „nem kell mindent meghallani”.

A kölcsönös bizalom és szeretet is nagyon fontos a boldog kapcsolathoz. Fotó: Getty Images

Összességében azonban – a viccet félretéve – az alábbi öt tényezőt tartják a legfontosabbnak a kommentelőink, ha a boldog párkapcsolat fenntartásáról van szó:

bizalom,

szeretet,

őszinteség,

tisztelet,

jó kommunikáció.

De viszonylag sokan említették a jó párkapcsolat titkaként az empátiát, a törődést, a kompromisszumkészséget, a hűséget, a humort és a jó szexet is. A toleranciát, a türelmet, a megbecsülést, a csapatmunkát és a kitartást pedig csupán 1-2 hozzászóló tartja elengedhetetlennek a tartós boldogsághoz.

Mit mondanak a szakértők?

A boldog párkapcsolat titkát a PsychCentral is megpróbálta már megfejteni, ehhez pedig több szakértő véleményét is kikérte. Abban mindannyian egyetértettek, hogy a jó kommunikációra és a kölcsönös bizalomra tud erős alap épülni, a hosszú távú boldoguláshoz pedig folyamatos erőfeszítésre és elkötelezettségre van szükség – mindkét féltől.

Ha hosszú távra tervezel szerelmeddel, akkor nagyon fontos, hogy reális elvárásaid legyenek a kapcsolattal szemben. Mivel az élet tele van hullámvölgyekkel, felesleges azt várni, hogy a pároddal kizárólag boldog, rózsaszín ködben úszó, napsütéses pillanataid lesznek. Ha ezt tudatosítod magadban, akkor megtanulod jobban értékelni a jó időszakokat, és talán könnyebben átvészeled a nehezebb periódusokat – véli Angela Amias pszichoterapeuta és párkapcsolati szakértő.

Rebecca Phillips párkapcsolati tanácsadó szerint a kölcsönös tiszteletnek alapvetőnek kellene lennie; a kapcsolat növekedéséhez és fejlődéséhez pedig rengeteg minőségi időt kell együtt tölteniük a szerelmeseknek. Ez még akkor is fontos, ha távkapcsolatról van szó – az értékes beszélgetések nagyon is sokat számítanak. De legalább ennyire fontos az egyedül töltött idő is, amikor mindenki azt csinálhatja, amihez csak kedve van.

Krista Jordan pszichológus szerint addig tud jól működni egy kapcsolat, amíg mindkét felet kielégíti az együtt és külön töltött idő egyensúlya, illetve megvan a kölcsönös őszinteség. Jordan azonban még egy lényeges dologra rámutatott: arra, hogy el kell fogadni, hogy nem lehet minden „csatát” megnyerni, és néha sokkal fontosabb a kibékülés, mint az, hogy kinek van igaza a veszekedés során. „Tedd fel magadnak a kérdést, »számítani fog ez a dolog 10 év múlva?«, és ha a válasz »nem«, akkor engedd el. Egyszerűen nem érdemes apróságokon összeugrani” – magyarázta.

Omar Ruiz házasság- és családterapeuta úgy látja, hogy aki nem tud hatékonyan kommunikálni partnerével, az ne csodálkozzon, ha nem hallják meg az igényeit. „Nem kényszerítheted a partneredet arra, hogy megváltozzon, de jogod van elmondani, ha valami miatt rosszul érzed magadat” – ezt pedig már dr. Gregory Scott Brown pszichiáter emelte ki, hozzátéve, hogy mindenki csupán egyetlen egy ember viselkedésén és hozzáállásán tud változtatni: a sajátján.

A szakértők szerint tehát összességében az alábbi 10 szabályt kellene betartanod ahhoz, hogy párkapcsolatotok kibírja a hosszú évek megpróbáltatásait:

Mondj le az irreális elvárásokról!

Törekedj a folyamatos „finomhangolásra”!

Tölts rendszeresen minőségi időt a pároddal!

Legyen énidőtök is!

Ne próbáld meg megváltoztatni őt!

Próbáld meg értékelni a különbözőségeiteket is!

Ne állj bele az összes vitába!

Tanulj meg jobban kommunikálni és hallgatni!

Legyél mindig őszinte!

Add meg az alapvető tiszteletet partnerednek!

Megfigyeléseim szerint egy párkapcsolatban a boldogság az egyensúlyhoz, a kommunikációhoz, a szeretethez és a kölcsönös tisztelethez kapcsolódik. Természetes, ha a párok időről időre nem értenek egyet, de a boldogsághoz fontos, hogy soha ne veszítsék el a kölcsönös tiszteletüket egymás iránt” – foglalta össze dr. Brown.

Ha úgy érzed, párkapcsolatod nem a legjobb irányba halad, de mindkettőtök szeretné megoldani a problémákat, bátran keress egy párterapeutát.