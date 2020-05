Mit jelez a szúró, hasi fájdalom?

A hasfájás számtalan módon jelentkezhet: nyilalló vagy tompa, folyamatos vagy rohamszerű is lehet. Intenzitását tekintve nem csak fokozódhat vagy gyengülhet, hanem állandósulhat is. Előfordulhat a hason felül, középen és az alhasban is; jobb vagy bal oldalon, akárcsak elöl vagy hátul is.

Ezek közül a hirtelen fellépő, szúrófájdalomnem csak fizikai behatás következménye lehet, a kellemetlen érzés több kórt és komoly szervi problémákat is jelezhet. A mögöttes betegségek okai, tünetei és kezelési módjuk a fájdalom helyétől és annak intenzitásától függhet. Az enyhébb szimptómákat tapasztaló betegek gyakran önmagukat kezelik, ami nem minden esetben megfelelő.

A szúró hasi fájdalommal forduljunk orvoshoz!

A szúró fájdalom gyakori okai

Akut májgyulladás (hepatitis) esetén ugyanis az influenzaszerű panaszok, azaz rossz közérzet, hányás, hányinger és étvágytalanság mellett gyakori a szúró vagy görcsös jellegű hasi fájdalom. Ilyen szúró, hasi fájdalmakkal jár a hasnyálmirigy-gyulladás és több belső perforáció is, legyen az tályog, epehólyag vagy éppen bél. Egyes nőgyógyászati problémák szintén alhasi, szúró fájdalmat okoznak, ilyen a petefészek-gyulladás és a kismedencei gyulladás is, de gondolni kell a méhen kívüli terhességre is. Férfiak esetében a prosztatagyulladás is jelentkezhet így. Nem beszélve a különböző húgyúti fertőzésekről, amelyek ugyancsak okozhatnak ilyen típusú fájdalmat az alhasban.

Vakbélgyulladás is okozhatja

Az emésztőrendszeri betegségek leginkább gyomorfájással és görcsös hasi panaszokkal járnak, ugyanakkor a vakbélgyulladás bár szintén gyomortájéki fájdalmakkal jelentkezik, a fájdalom áttevődik az alhasra és szúróvá válik. Szúró fájdalommal jár a végbél és a végbélnyílás berepedése is.

Meglepő okok a fájdalom hátterében

Ha a szervezet ki van száradva, a vékonybél környékén szintén jelentkezhet szúró fájdalom. Nagy mennyiségű zsíros étel, illetve alkohol elfogyasztása után a hasnyálmirigy is benyilallhat.

Amennyiben a törzs felső részén szúr a fájdalom, úgynevezett alsó fali infarktus is szóba jöhet, ami sürgősségi orvosi ellátást igényel.