Komoly betegséget jelezhet a lábfájás

Perifériás artériás betegség (PAD)

Az alsó végtagok gyengeségével, zsibbadásával, görcsös fájdalommal, hideg és elszíneződő bőrrel járó, kellemetlen betegség, amelynek hátterében az áll, hogy a lábak nem kapnak elegendő vért (az artériák szűkülete miatt). Gyógyszerekkel enyhíthető a fájdalom, illetve néhány rossz szokás, például a dohányzás elhagyása is segíthet, de néhány páciensnél sebészeti beavatkozásra is szükség lehet.

Mélyvénás trombózis

Vérrög keletkezik a beteg lábában, amely nem mindig okoz azonnal tüneteket, de idővel lábdagadás, fájdalom, meleg és kivörösödött bőr árulkodnak a mélyvénás trombózisról. Ha valakinél észleljük ezeket a tüneteket, azonnal orvoshoz kell vinni!

Perifériás neuropátia

Leggyakrabban a diabétesz váltja ki, de más betegségek, sérülések, fertőzések és gyógyszerek hatására is kialakulhat ez a lábakban futó idegeket érintő rendellenesség. Zsibbadás, gyengeség, szúrófájdalomjelezheti a betegséget, amivel ajánlott felkeresni a háziorvost.

Elektrolit egyensúlyhiány

Az elektrolitok - például a nátrium, kálium és kalcium - olyan ásványi anyagok, amelyek segítik izmainkat a helyes működésben. Ha a szervezet elektrolit egyensúlya felborul, például egy izzasztó edzést követően, akkor zsibbadást, fájdalmat, gyengeséget érezhetünk lábainkban.

Gerinccsatorna-szűkület

Erről a betegségről akkor beszélünk, ha a gerincoszlop csigolyái által alkotott csontos csatorna átmérője lecsökken. Emiatt nyomás alá kerülhetnek a területen futó idegek, és zsibbadás, gyengeség, fájdalom alakul ki az alsó végtagokban.

Egyszerű izomhúzódás, de akár gerincproblémák is állhatnak a lábfájdalom mögött

Isiász

A gerinc alsó részén futó ideg becsípődéséből származó, a lábakra is kisugárzó fájdalom jellemzi. Vény nélkül kapható gyógyszerekkel, fizikoterápiával gyorsabban javulhat a beteg állapota, de legrosszabb esetben - ha az isiász más rendellenességgel is együtt jár - műtétre is sor kerülhet.

Ízületi gyulladás, íngyulladás

Kellemetlen, fájdalmas, a mindennapi teendőkben erősen akadályozó rendellenesség az ízületek és az inak gyulladása is - utóbbi főleg akkor, ha az ember megmozdítja a fájó testrészt. A csípőt, illetve az alsó végtagokon a térdet és a bokát érinthetik. Ízületi gyulladásra beválhatnak a vény nélkül kapható szerek, íngyulladásra pedig az orvos gyulladáscsökkentőket javasolhat.

Izomhúzódás, rándulás, sípcsont körüli fájdalmak, izomgörcs

A fentiekhez képest elsőre nem is tűnhet olyan borzasztó dolognak egy kis izomhúzódás, rándulás, (esetenként visszatérő) sípcsont környéki fájdalom vagy izomgörcs. Ha azonban a lábunkat érintik, akkor bizony ezek is jócskán megnehezítik a mindennapi teendőinket, lelassítanak bennünket, és hosszabb-rövidebb időre a sportolással is le kell állnunk miattuk.

Fáradásos törés

Általában a csontot érő nagyfokú terhelés, például kemény sportolás okozza: ilyenkor a csont körüli izmok a túlerőltetés miatt nem tudják annyira tompítani a csontot érő erőhatásokat, és a csonton kisebb repedés keletkezik. A legjobb gyógymód ilyenkor a pihentetés, de akár 6-8 hétig is tarthat a teljes gyógyulás. Ezt mindenképp érdemes megvárni, mielőtt újra sportolni kezdenénk, vagy más, nagyobb igénybevételnek tennénk ki lábainkat.

Visszér

Valószínűleg mindenki látott már visszeres lábat, és a kellemetlen tünetek is sokaknál jelentkezhettek. A betegség nemcsak az erek elszíneződésével jár, hanem nehézláb-érzéssel, lüktető fájdalommal, görcsökkel, a bőr átmelegedésével is. A kor előrehaladtával valószínűbb a visszér kialakulása, de a túlsúly, a terhesség, a hosszú ideig tartó ülő- vagy állómunka is növeli a kockázatot. Súlycsökkentés, sportolás, kompressziós harisnya viselése vagy vény nélküli szerek alkalmazása is segíthet a tünetek enyhítésében.

Neuralgiás combfájdalom

Az égő combfájdalomként is ismert Meralgia paresthetica egy idegi eredetű probléma, amely zsibbadással, égő fájdalommal jelentkezik - jellemzően csak az egyik oldalon. Túlsúly, terhesség, túl szűk ruhák viselése, korábbi sebészeti beavatkozás után az ágyéki részen maradt heg is növeli a betegség kialakulásának esélyét. Vény nélkül kapható szerek is enyhíthetik a panaszokat, de ha a tünetek két hónap után sem múlnak el, az orvos erősebb gyógyszereket írhat fel.

Forrás: WebMD