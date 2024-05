Ezért káromkodsz, ha rácsapsz a kezedre egy kalapáccsal

A káromkodás amellett, hogy segíthet levezetni a feszültséget, a fájdalmat is csillapítja – számol be a michigani Kalamazoo College kutatásának eredményéről az IFL Science.

Nem véletlenül dühít fel a fájdalom. Fotó: Getty Images

Jeges vízben kellett tartaniuk a kezüket

Ugyanerre az eredményre jutottak a csúnya dolgok mutogatásáról is a tanulmányban, amely során 111 diákot tettek ki különféle fájdalmaknak. A 19 éves átlagéletkorú tesztalanyoknak azért nem kalapáccsal ütöttek a kezükre, csupán jeges vízbe kellett mártaniuk a kezüket addig, ameddig bírták. Egy részüket folyamatos káromkodásra kérték a kísérletek alatt, de olyan is volt, akiket arra bíztattak, hogy mutogassák fel a középső ujjukat. És persze olyanok is voltak, akiknek csendben kellett maradniuk.

A résztvevőknek azt mondták, hogy amint fájdalmat éreznek, szóljanak a kísérletvezetőnek. A kutatók azt találták, hogy akik mutogathattak és káromkodhattak, jelentősen tovább bírták bent tartani a kezüket a jeges vízben. Persze az is lehetséges, hogy ezek a mellékfeladatok egyszerűen elvonják a figyelmet a jeges hidegről és a fájdalomról.