Így fáj a fejed? Azonnal irány az orvos

A fejfájás a leggyakoribb ok, ami miatt neurológushoz fordulnak az emberek, sokan ugyanakkor hajlamosak beletörődni a kínzó panaszba. Dr. Simon Márta, a Neurológiai Központ neurológusa azonban azokat a jeleket vette számba, amelyek esetén nem szabad csupán a vény nélküli fájdalomcsillapítókra hagyatkozni.

5 olyan ok, ami a fejfájás kivizsgálását igényli

Sokan nem tartják fontosnak, hogy fejfájásukkal orvoshoz forduljanak, mondván, szinte mindenkinek fáj néha a feje. A neurológus azonban arra figyelmeztet, hogy vannak esetek, amikor mindenképpen ajánlott felkeresni az orvost. Ezek a következők:

Ha naponta több fájdalomcsillapító bevételére szorulunk

A krónikus vagy gyakori fejfájástól szenvedők gyakran esnek a fájdalomcsillapítók átmeneti enyhülést kínáló csapdájába, mely több szempontból is veszélyes lehet. A fájdalomcsillapítók gyakori szedése károsítja a gyomor- és bélnyálkahártyát, melynek súlyos következménye lehet gyomor- és nyombélfekély kialakulása. A fájdalomcsillapítók helytelen használata pedig önmagában is fenntarthatja a fejfájást, így nem csak a tüneteket nem szünteti meg, de a diagnózist is nagymértékben megnehezíti.

Ha a fejfájás folyamatossá válik

Amennyiben a fejfájás szinte állandóan jelen van, mindenképpen fontos az orvos felkeresése, és még arra is felkészülhetünk, hogy nem csupán egyetlen szakorvosi vizsgálatra fog sor kerülni. Ez ugyanis egy olyan panasz, ami számtalan ok miatt kialakulhat, a tartósan rossz alvásminőségtől kezdve a szemészeti, vagy idegrendszeri kórképeken át a pszichés problémákig. Ahhoz pedig, hogy a felmerülő diagnózis megerősíthető vagy kizárható lehessen, laborvizsgálatra és valamilyen képalkotó vizsgálatra is szükség lehet.

A fejfájás a leggyakoribb ok, ami miatt neurológushoz fordulnak az emberek. Fotó: Getty Images

Ha a rendszeres fejfájás jellege, intenzitása megváltozott

A változás mindig olyan tünet, amit figyelmeztetésként kell értékelni, bármilyen betegségről is van szó. A fejfájás esetében is így van, tehát orvoshoz kell fordulni, ha például súlyosbodik a fájdalom, ha máshol jelentkezik, mint korábban, ha más kísérőtünetekkel jár, vagy ha nem úgy reagál a korábban bevált gyógyszerekre, mint addig.

Ha a paracetamol, ibuprophen, szalicilát készítmények hatástalanok

"Eleve tudni kell, hogy például migrén esetén a legtöbb vény nélküli gyógyszer nem hoz megfelelő hatást. Ezek kezelése és megelőzésének megoldása orvosi feladat" – hangsúlyozza Simon doktornő. Hozzátette: a migrénes rohamok lehetnek enyhék, de akár a súlyos szintet is elérhetik, és éppen a súlyosság az, ami meghatározhatja, milyen gyógyszert lehetséges bevetni. Vannak azonban általános szabályok, amelyek minden migrénes rohamnál igazak. Minél hamarabb, megfelelő gyógyszermennyiséget a megfelelő formában kell alkalmazni, az orvos utasításainak megfelelően. Ugyanakkor tudni kell, hogy specifikus rohamgyógyszert havi 10 alkalomnál több nem ajánlott bevenni és szintén nem ajánlottak a kábító fájdalomcsillapítók sem. A megelőző pedig kezelés akkor javasolt, ha havi 3-4 alkalomnál gyakoribb, vagy hosszan tartó fejfájások jelentkeznek. Ilyen esetben a betegnek folyamatosan kell szedni egy gyógyszert, azért, hogy ne alakuljon ki akár minden másnap a migrén.

Ha aluszékonyság, nyakmerevség is társul a fájdalomhoz

Akár az agyhártyagyulladás tünete is lehet a hirtelen kezdődő, erős fejfájás és nyakmerevség, amellyel viszont haladéktalanul orvoshoz kell fordulni. Ez egy olyan jel, ami nem tűr késlekedést, és nem a neurológust kell keresni vele, hanem az ügyeletet.

Hogyan segíthet a neurológus?

"A fejfájás kezelésére ma már számtalan lehetőség áll rendelkezésünkre. A gyógymódok típustól és egyéntől függőek lehetnek, így azok meghatározása minden esetben szakorvos feladata. Első körben kikérdezzük a pácienst, majd a panaszok függvényében további kivizsgálást javasolhatunk, ami lehet többek közt belgyógyászati, szemészeti, fogászati kontroll és képalkotó vizsgálat, például CT, MR, érvizsgálat is" – ismerteti dr. Simon Márta.

A pontos diagnózist a páciens maga is segítheti, ha fejfájásnaplót vezet, de legalábbis végig gondolja a legfontosabb kérdéseket. Milyen jellegű a fejfájás? Milyen gyakorisággal jelentkezik? A fej melyik részén érezhető? Mennyi ideig tart? Jár-e más tünettel is, mint hányinger, szédülés, fénytúlérzékenység? Milyen gyógymódokat próbált eddig a fájdalom csillapítására? "A fejfájás hátterében álló okok alapos felderítése után kezdhetjük meg a fájdalom megszüntetését. Mindezen információk birtokában a megelőző terápiák sikere és sikertelensége alapján lehet összeállítani egy terápiás tervet, amihez a beteg aktív együttműködése is szükséges. A cél, hogy tartósan, a lehető legkevesebb mellékhatással fájdalommentes életmód alakuljon ki, ami komoly életminőség javulást eredményezhet" - hangsúlyozta a szakember.