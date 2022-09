A lábfej fájdalma sok ember számára ismerős érzés, hiszen ki ne tapasztalta volna már egy rossz cipő viselése után a kínzó érzést? Ha nem is ennyire egyszerű okra vezethető vissza a fájdalom, mindenképpen érdemes kivizsgáltatni a panaszt. Dr. Dobos Márta Ilona, a FájdalomKözpont ortopéd orvosa arra hívta fel a figyelmet, hogy a fájdalmat anatómiai vagy a gerincből kiinduló idegi probléma is okozhatja.

Amikor lokális oka van a lábfejfájdalomnak

A nem ergonomikusan kialakított cipők, a rendszeresen viselt magas sarkú, hegyes orrú lábbelik viszonylag gyorsan elvezethetnek a lábfejfájdalomhoz. Ennek főként az az oka, hogy az ilyen cipő természetellenes helyzetben tartja a lábat, ami nyilvánvalóan következményekkel jár.

A csontkinövések a test azon pontjain alakulnak ki, ahol a csont dörzsöli az izmot vagy az inakat. Emiatt a csont érintett pontja rendellenes növekedésnek indul, és ennek következményeként a környező szövetek begyulladhatnak. Ilyen okokra vezethető vissza a saroksarkantyú is, amelynek két típusa ismert: a Haglund-sarok, vagyis hátsó sarkantyú és a sarokcsont sarkantyú, vagyis talpi sarkantyú. A Haglund-sarok igen gyakran a nem megfelelő cipő hátsó részének nyomása miatt alakul ki, erre a terület kipirosodása, szemmel látható gyulladása is utalhat. A sarokcsont sarkantyú a sarok talpi részén képződhet, a fájdalom is ott jelentkezik. A rizikófaktorok közé tartozik még az álló munka, a túlzott megerőltetés és a túlsúly is. Mindezek hatására akár a járás is problémás lehet.

A lábfej fájdalma sok ember számára ismerős érzés. Fotó: Getty Images

Kialakulhat még lábfejfájdalom az úgynevezett Morton-neuroma miatt, amely a talpon végigfutó talpi ideg jóindulatú daganata és szintén gyakran összefüggésbe hozható a nem megfelelő cipők rendszeres használatával.

Amikor gerinc eredetű a fájdalom

A lábfej fájdalma néhány esetben az isiászból ered. Ez utóbbi a tévhitekkel ellentétben nem önálló betegség, hanem a gerinc deréki szakaszából eredő fájdalmas tünetek együttese. Magát az isiászt is többféle betegség okozhatja, mint például a degeneratív porckorong betegség, a derék tájon kialakult porckorongsérv, a csigolyaelcsúszás, az ágyéki gerinccsatorna szűkület, és az isthmicus spondylolisthesis (a nagy igénybevétel miatt keletkező sorozatos mikrotraumák, amelyekből fáradásos törés alakulhat ki). Isiászra utaló tünet a derék fájdalma, amely valamelyik láb irányába sugárzik ki, és ütögetéssel is kiváltható.

Fontos a pontos diagnózis

Mielőtt valaki költséges talpbetétet vásárolna, érdemes kivizsgálni, pontosan mi okozza a lábfejfájdalmat, hangsúlyozza az ortopéd orvos. Nyilvánvalóan először ki kell zárni a súlyosabb okokat, a gerinc eredetű betegségeket. Ennek eldöntésében a panaszok pontos ismerete nagyon fontos, hiszen porckorongsérvre utalhat például, ha csak az egyik lábfej érintett, az olyan gerinc eredetű betegségek pedig, mint az ágyéki gerinccsatorna szűkület vagy a csigolyaelcsúszás mindkét lábfejben okozhatnak panaszt.

Azt is tudnunk kell továbbá, van-e nehézláb érzés, gyengeség érzet a lábfejben, gondot okoz-e a lábujjhegyen járás vagy a láb felemelése. Ha a kikérdezés, kivizsgálás és esetleg a képalkotó eszközök használata után kiderül, hogy nem gerinc eredetű a panasz, eldönthetjük, milyen kezeléssel segíthetünk a legtöbbet.

Fájdalomcsillapítástól a hosszú távú eredményekig

Gyors enyhülést hozhatnak a helyileg beadott gyulladáscsökkentő injekciók, de érdemes hosszú távon is gondolkozni. Igen jó eredményeket lehet elérni ugyanis a célzottan megválasztott kollagén készítmények kúraszerű alkalmazásával. A kollagén egy zselatinos fehérje, amely megtalálható a porcokban, ízületekben, inakban és csontokban. A kezelés a gyakorlatban 4-6 alkalmas injekciós terápiát jelent, amit egy kis szünet után 4-6 alkalom lökéshullám terápia is követhet.

Ez utóbbi egy természetes alapokra épülő eljárás, amely oldja a mozgásszervi fájdalmat okozó triggereket, élénkíti a vérkeringést és az anyagcserét, és nem csak a fájdalmat csökkenti, de a sérült szövetek regenerálásával a kiváltó okot is megszüntetheti. Hosszú távon ugyancsak hozhat jó eredményeket a rendszeresen végzett funkcionális gyógytorna. Végső soron a fájdalom nagymértékben csökkenthető, akár megszüntethető, a betegek mozgásszabadsága visszanyerhető, ezáltal pedig jelentősen javítható az életminőség.

