Hét órán át műtötték Szentesi Évát

Mi is megírtuk, hogy Szentesi Éva írónő csípőjén újabb tumort találtak. Személyes blogján most arról számolt be, hogy egy hétórás műtéten esett túl.

Az operáció hét órán keresztül tart. A daganat kiterjedtebb, mint ahogyan azt az előzetes vizsgálatok mutatják. Eléri a vastagbelet, a keresztcsontot, gúzsba köti az artériát egy ponton, és megfojtja a bal oldali urétert. A bal vesémet kiemelik, a csontról és a vastagbélről lehámozzák a tumort, az artériáról viszont nem tudják, olyan szorosan tartja. Érsebészt hívnak, aki kivágja a megfojtott artériát, helyére pedig apró öltésekkel egy fiatal szarvasmarha szívizomhúrját varrja, ennek kell átvennie a véráramlást

- írta Szentesi Éva Szarvasmarhának szívizomhúrja című bejegyzésben.

Szentesi Éva. Fotó: RTL KLub/ Tulok András

Az írónőnek ezután három napon át feküdnie kellett.

"Amikor szerdán délben visszavisznek az osztályra, egy órán keresztül zokogok, a főorvos vigasztal meg, aki végrehajtotta az érsebész segítségével ezt a bonyolult műtétet. Azt kérdezem, hányszor nem tudok még meghalni, és milyen erő tart itt a Földön. Az bizonyos, hogy itt van dolgom, és lassan látni kezdem, mi az valójában" - írta.

Szentesi Éva már kétszer győzte le a rákot, az írás mellett rákedukációs aktivistaként is tevékenykedik.