Ételek, amelyek jók csontritkulásra

Általánosságban elmondható, hogy az alacsony kalciumbevitel és a D-vitamin hiánya növeli acsontritkuláskialakulásnak kockázatát, de a dohányzás, a gyakori alkoholfogyasztás és a mozgáshiány is hajlamosít a csontsűrűség csökkenésére.

Túl keveset viszünk be belőle

Vitán felül áll, hogy a megfelelő mennyiségű kalciumszint elengedhetetlen a csontok egészségének szempontjából, mégsem fogyasztunk eleget belőle. Pedig gyerekeknek naponta körülbelül 600 mg, felnőtteknek minimum 1000 mg bevitele ajánlott, a fokozottan veszélyeztetett időskorban (nőknél a változókortól kezdve) pedig akár napi 1400-1500 mg kalciumot kellene bevinniük a szervezetükbe. Viszont a kalciumot túl is lehet adagolni, így a ló túloldalára se essünk át, hiszen ez is problémákat (például vesekövet) okozhat.

Legfontosabb kalciumforrások

A legismertebb és legfontosabb kalciumforrás a tej. (Egy liter tej körülbelül 1200 mg kalciumot tartalmaz, amely egy felnőtt ajánlott napi bevitele.) Ezért is különösen veszélyeztetettek a tejfehérje-allergiások, akik elesnek ettől a fontos kalciumforrástól. Ezen kívül különösen magas a kalciumtartalma a különböző tejtermékeknek (trappista sajt, parmezán sajt, ementáli sajt, tejpor, tejföl), a máknak, a mogyorónak, az olajos halaknak, a sóskának, a banánnak, a mazsolának, a szárazbabnak és a szójának. A kalciumpótlás lehetséges más módokon is, a lehet kapni például kalciummal dúsított ásványvizet vagy kenyeret, illetve kalciumos pezsgőtablettát is, ez utóbbiak azonban nem helyettesítik a helyes, kiegyensúlyozott étrendet. A megfelelő kalciumbevitel szempontjából fokozott kockázatot jelent még a rendszeres kávézás, hiszen minden csésze 100 milligrammal emeli a napi kalciumszükségletet.

Nélkülözhetetlen vitaminok

Az oszteoporózis elleni küzdelemben is fontos szerepe van a különböző vitaminoknak, különösen az A-, a C-, D- és K-vitamin elengedhetetlen. Az első kettő ahhoz szükséges, hogy a csontok megfelelően tudjanak növekedni, illetve a csontszövetben megfelelő mennyiségűfehérjeképződjön. A C-vitamin nagyobb mennyiségben található zöldségekben és gyümölcsökben, különösen a savanyú káposztában, a kajszibarack, tej, tojás és a sertésmáj pedig A-vitaminban gazdag. A D-vitamin elősegíti a kalcium felszívódását, így védi a csontokat, májban, tojásban, tejtermékekben és halolajban található meg nagyobb mennyiségben. A K-vitamin a csontok fehérjéinek szintézisében segít, szintén megtalálható a tejtermékekben és a májban, ezen felül a brokkoli és a paraj is sok K-vitamint tartalmaz.

Veszélyes a túl sok foszfor

A foszfor a második legnagyobb mennyiségű ásványi anyag az emberi szervezetben, nagyon sok élelmiszerben, elsősorban készételekben, cukros üdítőitalokban használják adalékanyagként, ezért az emberek többsége túl sokat fogyaszt belőle. Hatással van a kalcium csontokban való felszívódására, így az az ideális, ha a kalcium és a foszfor mennyisége a szervezetben egyenlő, ilyenkor a kalcium könnyen beépül a csontokba. Azonban ha ez az egyensúly megbillen, az kedvezőtlenül hat a kalcium beépülésére, ellehetetleníti azt. Ezért fontos, hogy ha csontritkulásban szenvedünk, kerüljük a magas foszfortartalmú ételeket, mondjunk le a készételekről, a cukros üdítőitalokról és az ömlesztett sajtokról is.

Az ideális étrend

A napi étrend összeállításánál azt is vegyük figyelembe, hogy a napi kalciumbevitelt ne egyetlen étkezés alatt próbáljuk letudni, hanem osszuk el arányosan az étkezések között. Ezen belül a déli, délutáni és esti órákban fogyasszuk el a legtöbb kalciumot, mert ekkor hasznosul legjobban. Az ételek elkészítése szempontjából a párolást, teflonban sütést, grillezést részesítsük előnyben.