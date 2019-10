Melyik gyógyvíz jó a csontoknak?

A csontritkulás, avagy oszteoporózis a modern világ egyik "csendes járványa". Az állapot a csontok fokozott törékenységével jár. Különösen veszélyesek a csípő tájékán bekövetkező törések. Amikor már megszaporodtak az ilyen esetek, acsontritkuláskialakulásáról beszélhetünk. Ám már az ezt megelőző állapotokban is jelentkezhetnek fájdalmak, rossz testtartásból fakadó egészségügyi problémák. A megelőzésben és már kialakult betegség esetén a betegek állapotának javításában fontos szerep juthat a gyógyvizes terápiának. A balneoterápiának is nevezett módszer közvetlen és közvetett jótékony hatásokkal bír.

A csontritkulás összetett okokra vezethető vissza. Elsősorban a csontképző és a csontlebontó tevékenység arányának felborulása okolható a testünkben bekövetkezett változásokért, és ebben a hormonszabályozásnak kulcsszerepe van. Így különösen a nők változókorában és utána okozhat gondot a hormonhiány.

A hormonális egyensúly helyreállításában, az idegrendszer és az enzimek működésének szabályozásában is pozitív szerep juthat a gyógyfürdőknek. Ám a gyógyvizek tartalmazhatnak olyan ásványi anyagoka ist, amelyek a csontépítést, a csontképzést segítik elő szervezetünkben.

A kalciumban, fluorban gazdag termálvizek pozitív hatásai

Elsősorban a kalciumban, fluorban gazdag termálvizek pozitív hatásait emelhetjük ki. A vízben tartózkodva, a bőrön keresztül is felszívódhatnak a csontképzésben fontos szerepet játszó nyomelemek (például a stroncium) és más ásványi anyagok. Természetesen, ha megisszuk a megfelelő összetételű, nagy kalciumtartalmú, esetleg fluorban gazdag (de nem túl gazdag) ásványvizet, akkor még hatékonyabb terápiáról beszélhetünk a csontritkulás esetén.

A meszes-földes, azaz kalciumban, magnéziumban és hidrogén-karbonátokban gazdag hazai ásványvizek ezért különösen fontosak lehetnek a Magyar Fürdőalmanach című kötet szakszerzője, az ivókúrákat ismertető Zajkás Gábor szerint. A meszes-földes ásványvizek ugyanis jelentős mennyiségű kalciumot juttatnak a szervezetünkbe. Így Zajkás megállapítja, hogy az ilyen vizek a csontritkulás megelőzésében és kezelésében is egyaránt hatékonyak lehetnek.

A csontritkulás elleni küzdelemben fontos szerepe lehet a gyógyvizeknek. Fotó: iStock

Az ivókúrák különösen hasznosak kombináltan alkalmazva. A gyógyfürdőkben ezért ezeket iszappakolásokkal, fizioterápiás kezelésekkel, gyógytornával, vízi tornával egészítik ki, de fontosak a legegyszerűbb testmozgások is.

Az úszás is jó a csontoknak

Maga az úszás is tehet jót csontrendszerünknek. Csontjainkat ugyanis úgy "tarthatjuk karban", úgy segíthetjük a csontképződést, ha sokat mozgunk és terheljük is csontjainkat közben. Ugyanakkor az úszás nem terheli túl a csontrendszert, az ilyen mozgásoknál a felhajtó erő miatt csökken a megritkult állományú csontokra terhelődő súly. Az úszás és a vízi gyógytorna segíti az egyensúly megőrzését a "szárazföldi" mozgásoknál is, így a töréseket életmód-változtatással is megelőzhetjük.

Csontritkulásban szenvedők számára a gyógyfürdő elsődleges és másodlagos hatása is fontos tehát. Elsődlegesnek minősíthetjük, hogy a különböző terápiák, így az ivókúra és az iszappakolás a csontképzéshez szükséges ásványi anyagok felszívódását segítik elő. A hazai iszapkezeléseknél gyakran használt iszapok általában gazdagok kalciumban - ez kiderül a Magyarország gyógyfürdői, gyógyhelyei és üdülőhelyei című kötetből és annak szakszerzője, dr. Frank Miklós tanulmányából is. Így az iszapból felszabaduló anyagok segíthetik a csontritkulás elleni küzdelmet.

Parafangókezelések: az iszap ereje

A parafangókezelések is az iszapból történő minél hatékonyabb felszívódást segítik elő, ezért adnak az iszaphoz egy speciális, paraffintartalmú anyagot. Az iszapterápia ugyanis lokálisan - a ritkuló csontban - és szisztémásan (azaz egész szervezetünkre hatóan) is elősegíti a csontképződést. Nemcsak a csonttömeget képes növelni, hanem a csontok megfelelő ásványianyag-tartalmának helyreállításában is segíthet a többször ismételt iszappakolás.

Másodlagosan az általános egészségi állapotot javító funkciókra helyezhetjük a hangsúlyt, amikor a csontritkulás ellen küzdünk és gyógyfürdőkbe járunk. Így a termálvíz hozzájárulhat az esetleges fájdalmak csökkentéséhez, a mozgáskoordináció javításához, továbbá az egyensúlyérzék fejlesztéséhez. Mindezzel az újabb balesetek,csonttörésekbekövetkezését kerülhetjük el. Ezen felül gyulladáscsökkentő hatása is van a gyógyvizek jelentős részének.

A rendszeres testmozgás előnyös hatásáról már írtunk. Ám az, hogy testünk nagyobb része télen is fedetlen a fürdőkben, azt jelenti, hogy így a szervezetünk számára létfontosságú D-vitamin termelődését is fokozhatjuk. A D-vitamin a napfény hatására termelődik bennünk, és fontos szerepe van a csontokat képző kalcium felszívódásában és csontokba való beépülésében.

Korábban írtunk már arról, hogy az ajánlottnál lényegesen nagyobb és tartós kalciumbevitel vesekőképződést eredményezhet, továbbá más ásványi anyagok felszívódását is megzavarhatja. A csontritkulás gyógyításához napi 1,5 gramm kalcium, 600 milligramm magnézium és 25-50 milligramm mangán bevitele javasolt. A szervezet kiegyensúlyozott kalciumháztartásához és csontanyagcseréjéhez fontos ásványi anyagok a fluorid, a magnézium, a réz, a mangán és a stroncium is.