Nem csak krumpli kerülhet a hús mellé – ínycsiklandó téli köretek

Az utóbbi időben nagyon sokat változott, hogy mihez milyen főétel mellé milyen köretet kínálunk, és az is, hogy miből készítjük el azt. Mindezt az adott kor táplálkozási szokásai, az elérhető alapanyagok választéka, valamint napjainkban az egészségtudatosság is jelentősen befolyásolja. Mutatjuk, hogy a burgonya mellett/helyett milyen szezonális és egészséges köretek kipróbálását ajánlja Fülöp Lili, az Európai Friss Csapat program dietetikusa.

Egy kis történelem

A köret nem újdonság a gasztronómiában, hiszen a húsételekhez mindig is kínáltak köreteket. Európában jellemzően azokból a zöldségekből, gyümölcsökből készültek, amelyeket az adott állat is fogyasztott, vagy amelyek az élőhelyén megtalálhatók voltak. Jó példa erre a vadhús, ami mellé a mai napig kínálnak erdei gyümölcsöket. A másik gyakori köretfajtát a különböző kásafélék jelentették, amelyeket nem csak húsos ételek mellé lehetett fogyasztani. Ezek mára ritkábbak lettek, de a kenyérfélék, lepények, tócsnik még mindig tartják magukat. Napjainkban azonban az egyik legnépszerűbb köret egyértelműen a burgonya, amely csak a XV. században érkezett meg Európába. A burgonya előtt egy ma már ritkábban használt zöldség, a pasztinák volt a leggyakoribb köretzöldség.

Próbáljuk ki a pasztinákot!

A pasztinák – vagy népies nevén paszternák – egy igazi téli gyökérzöldség, amely ebben az időszakban nagyszerű alternatívája a krumplinak. Ránézésre hasonlít a fehérrépára, de valójában nem az: annál jóval húsosabb, az íze pedig sokkal édesebb, teltebb. Fontos különbség még, hogy a pasztinák levele nem fogyasztható.

A pasztinák keményítőt, fehérjét és pektint is tartalmaz, emellett kiváló rost-, illetve B- és C-vitamin-forrás is. Bár tényleg egy óriási fehérrépára hasonlít, felhasználhatósága a burgonyáéval egyezik meg, hiszen nagyon sok ételhez alkalmazható. Ízét tekintve azokhoz a fogásokhoz ajánlott elsősorban, amelyeket petrezselyemmel ízesítenénk. Ízvilága remekül kombinálható továbbá dióval, mézzel, esetleg sós típusú sajtokkal – például fetával. Sütve, főzve és pürének is tökéletes választás, de más szezonális zöldségekkel együtt grillezve is fantasztikus!

Nem csak krumpli kerülhet a hús mellé. Fotó: Getty Images

Sárgarépa, cékla és édesburgonya a tányéron

Fülöp Lili, az Európai Friss Csapat dietetikusa szerint a pasztinák mellett ne feledkezzünk el a téli időszak többi szezonális zöldségéről se, hiszen a sárgarépa, a cékla és az édesburgonya is kiváló alapanyagok. Érdemes ezeket sütve és főzve is rendszeresen fogyasztani, főként ilyenkor, amikor kevesebb friss gyümölcs és zöldség érhető el.

„A téli időszak antioxidánsban gazdag zöldségei a sárgarépa, a cékla és az édesburgonya. Mindhárman remekül helyt állnak melengető köretként is a tányérunkon, és akár a hidegebb estéken is jól esnek. A sárgarépa és az édesburgonya béta-karotin tartalmát ráadásul sütve, némi zsiradék (például egy kevés szőlőmagolaj) és kellemes fűszerek (kakukkfű, bazsalikom, oregánó) hozzáadásával még hasznosíthatóbbá tehetjük. A céklában pedig a többi között a B1- és B2-vitamin, a kálium és a magnézium vigyáz arra, hogy minél tovább egészségesek maradhassunk” – fogalmazott a szakember. Hozzátette, a három kiemelt zöldségben található rostok egyebek mellett segítik az optimális bélműködést és jótékonyan hatnak a bélflóra egészségére is.

Így a legegészségesebb a burgonya

Kevesen gondolnak a burgonyára úgy, mint tápláló élelmiszerre, hiszen a diétaipar már-már démonizálta a fogyasztását. A szakértők ugyanakkor kiemelték, hogy mértékkel fogyasztva és helyesen elkészítve ez a zöldség is az egészséges étkezés eleme lehet.

Hasznos tippek a legfinomabb köret érdekében

A szakértő hasznos tanácsokat is megfogalmazott, amelyeket érdemes betartani a garantáltan finom és egészséges köret érdekében. Vásárlásnál például feltétlenül figyeljünk oda, hogy csak egészséges, ép zöldségeket vegyünk! A fonnyadt, foltos gyökereket és a megpuhult gumókat ne vásároljuk meg! A zöldségeket csak vékonyan hámozzuk meg, ugyanis a héjuk alatt is rengeteg értékes tápanyag található.

Egyszerűen elkészíthető, kifejezetten egészséges köretek vagy főételek készülhetnek a gumó- és gyökérzöldségekből, ha tepsiben együtt sütjük őket, esetleg hagymával, fokhagymával is kiegészítve. Ha megsültek, joghurttal, sóval és borssal összeforgatva isteni finom csemege lehet belőlük. Vékonyra szeletelve, kisütve és enyhén sózva pedig remek házi chips is készíthető belőlük.

Ha csak pasztinákot készítenénk, akkor érdemes a mézes-mustáros változatot is kipróbálni. Keverjünk össze olívaolajat, mézet, mustárt, sót, borsot és kakukkfüvet, majd kenjük meg vele a meghámozott, hasábokra vágott, és sütőpapírral bélelt tepsibe helyezett pasztinákot! 180 Celsius-fokos sütőben süssük 25-30 percig, félidőben azonban fordítsuk meg a zöldségszeleteket! Ha főételnek szánjuk, a sütés utolsó 10 percében szórjunk a tetejére fetasajtot!